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Произошел настоящий перелом: Резников подытожил первые четыре дня войны против России

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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Российские танки продолжают приближаться к Киеву Новость обновлена 28 февраля 2022, 07:05
Российские танки продолжают приближаться к Киеву

Украинские защитники достойно дают отпор противнику

К утру понедельника, 28 февраля, спустя четверо суток с момента начала военных действий России против Украины, удалось достичь переломного момента.

С таким обращением выступил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает "Телеграф".

"Вчера произошел настоящий перелом. Война стала европейской. Ее наконец-то осознали. Уже сейчас пол-Европы собирает, упаковывает, везет нам оружие и средства бронезащиты. Круг государств, оказывающих реальную помощь, значительно увеличился. Увеличились его масштабы. Европа уже предоставила временное убежище десяткам тысяч тех, кого мы хотим сохранить больше всего – наших малышей и их мамам. Без всяких формальностей. Как своим. Сейчас на западе у нас нет границы. Но поддержка есть и на юге, и на Дальнем Востоке, и за Атлантикой", — подчеркнул Резников.

По его словам, все это, — заслуга украинцев, защищающих свой народ от взбешенного тирана, и Украина обязательно победит.

Тем временем заметим, что по словам командующего обороной Киева, генерал-полковника Александра Сирского, Россия и пятый день войны начала с попыток наступления на столицу, однако все попытки прорваться были неудачные, а нападающие уничтожались.

"Противник понес значительные потери. Российские войска деморализованы и истощены. Мы показали, что умеем защитить свой дом от непрошенных гостей", — подчеркнул он.

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский считает, что ближайшие сутки будут решающими в ходе войны с Россией.

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#Киев
Российские танки продолжают приближаться к Киеву
Политика
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