Укр

"Призрак Киева" уничтожил уже 20 самолетов российских оккупантов

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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"Призрак Киева" летает на МиГ-29 Новость обновлена 01 марта 2022, 16:12
"Призрак Киева" летает на МиГ-29

Легендарный пилот уничтожает российские самолеты один за другим.

Пилот Вооруженных Сил Украины на МиГ-29, которого называют "Призраком Киева", уничтожил уже 20-й самолет российских оккупантов.

Об этом говорится в Telegram-канале "Новости Вооруженных Сил".

Отмечается, что по состояния на 11 утра вторника, 1 марта, легендарный пилот уничтожил уже 20 самолетов армии РФ и шлет всем привет.

Пользователи сети за подвиги военнослужащего зовут его желто-голубой ласточкой, ангелом и настоящим украинским героем.

Стоит отметить, что за сутки "Призрак Киева" получил еще 6 трофеев в небесных боях и, похоже, совсем не планирует на этом останавливаться.

Также мы писали, что российская армия за пять дней войны с Украиной понесла значительный ущерб — минимум 5710 раненых и мертвых среди личного состава. Кроме кадровых потерь разрушены сотни единиц военной техники российской армии.

О противостоянии Украины российским захватчикам читайте в материале "Телеграфа": "Война – день 6: Украина встречает весну под вражескими обстрелами, но уверенно дает отпор (обновляется)".

Теги:
#Украина #Киев #Россия #Война #Самолеты
"Призрак Киева" летает на МиГ-29
Киев
"Призрак Киева" уничтожил уже 20 самолетов российских оккупантов
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