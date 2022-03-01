"Призрак Киева" уничтожил уже 20 самолетов российских оккупантов

Легендарный пилот уничтожает российские самолеты один за другим.

Пилот Вооруженных Сил Украины на МиГ-29, которого называют "Призраком Киева", уничтожил уже 20-й самолет российских оккупантов.

Об этом говорится в Telegram-канале "Новости Вооруженных Сил".

Отмечается, что по состояния на 11 утра вторника, 1 марта, легендарный пилот уничтожил уже 20 самолетов армии РФ и шлет всем привет.

Пользователи сети за подвиги военнослужащего зовут его желто-голубой ласточкой, ангелом и настоящим украинским героем.

Стоит отметить, что за сутки "Призрак Киева" получил еще 6 трофеев в небесных боях и, похоже, совсем не планирует на этом останавливаться.

Также мы писали, что российская армия за пять дней войны с Украиной понесла значительный ущерб — минимум 5710 раненых и мертвых среди личного состава. Кроме кадровых потерь разрушены сотни единиц военной техники российской армии.

О противостоянии Украины российским захватчикам читайте в материале "Телеграфа": "Война – день 6: Украина встречает весну под вражескими обстрелами, но уверенно дает отпор (обновляется)".