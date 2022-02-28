Укр

"Призрак Киева" ликвидировал 14 российских самолетов

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Легендарный военнослужащий уничтожает самолеты РФ один за другим Новость обновлена 28 февраля 2022, 20:17
Легендарный военнослужащий уничтожает самолеты РФ один за другим

Армия России лишилась тысячи единиц вооружения.

Украинский военнослужащий под псевдонимом "Призрак Киева" уничтожил 14 самолетов российских оккупантов. За сутки в небесных боях он ликвидировал еще два вражеских воздушных судна.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Отмечается, что сегодня легендарный военный получил в небесных боях еще два трофея. На его счету с начала войны, которую Россия объявила 24 февраля, уже 14 самолетов российской армии.

Добавим, что по данным Министерства обороны Украины, за пять дней войны в Украине российская армия потеряла:

  • самолетов — 29
  • вертолетов — 29
  • танков — 191
  • боевых бронированных машин — 816
  • пушек — 74
  • ЗРК БУК — 1
  • градов — 21
  • автомобильной техники — 291
  • цистерн — 60
  • БпЛА ОТР — 3
  • кораблей/катеров — 2
  • средств ПВО — 5
  • личный состав — 5300 человек (уточняется)

Напомним, что за предыдущие сутки военнослужащие ВСУ в Харькове уничтожили всю российскую технику и ликвидировали десятки диверсантов. "Телеграф" собрал свежие фото наголову разбитой техники россиян в подборку.

О борьбе Украины с российскими оккупантами читайте в материале "Телеграфа": "Украина подвергается бомбардировкам, но дает достойный отпор агрессору. Хроника борьбы за Украину (обновляется)".

Теги:
#Украина #Россия #Оружие #Война #Потери #Армия РФ
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