"Призрак Киева" ликвидировал 14 российских самолетов
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Армия России лишилась тысячи единиц вооружения.
Украинский военнослужащий под псевдонимом "Призрак Киева" уничтожил 14 самолетов российских оккупантов. За сутки в небесных боях он ликвидировал еще два вражеских воздушных судна.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Отмечается, что сегодня легендарный военный получил в небесных боях еще два трофея. На его счету с начала войны, которую Россия объявила 24 февраля, уже 14 самолетов российской армии.
Добавим, что по данным Министерства обороны Украины, за пять дней войны в Украине российская армия потеряла:
- самолетов — 29
- вертолетов — 29
- танков — 191
- боевых бронированных машин — 816
- пушек — 74
- ЗРК БУК — 1
- градов — 21
- автомобильной техники — 291
- цистерн — 60
- БпЛА ОТР — 3
- кораблей/катеров — 2
- средств ПВО — 5
- личный состав — 5300 человек (уточняется)
Напомним, что за предыдущие сутки военнослужащие ВСУ в Харькове уничтожили всю российскую технику и ликвидировали десятки диверсантов. "Телеграф" собрал свежие фото наголову разбитой техники россиян в подборку.
О борьбе Украины с российскими оккупантами читайте в материале "Телеграфа": "Украина подвергается бомбардировкам, но дает достойный отпор агрессору. Хроника борьбы за Украину (обновляется)".
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