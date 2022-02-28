"Призрак Киева" ликвидировал 14 российских самолетов

Армия России лишилась тысячи единиц вооружения.

Украинский военнослужащий под псевдонимом "Призрак Киева" уничтожил 14 самолетов российских оккупантов. За сутки в небесных боях он ликвидировал еще два вражеских воздушных судна.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Отмечается, что сегодня легендарный военный получил в небесных боях еще два трофея. На его счету с начала войны, которую Россия объявила 24 февраля, уже 14 самолетов российской армии.

Добавим, что по данным Министерства обороны Украины, за пять дней войны в Украине российская армия потеряла:

самолетов — 29

вертолетов — 29

танков — 191

боевых бронированных машин — 816

пушек — 74

ЗРК БУК — 1

градов — 21

автомобильной техники — 291

цистерн — 60

БпЛА ОТР — 3

кораблей/катеров — 2

средств ПВО — 5

личный состав — 5300 человек (уточняется)

Напомним, что за предыдущие сутки военнослужащие ВСУ в Харькове уничтожили всю российскую технику и ликвидировали десятки диверсантов. "Телеграф" собрал свежие фото наголову разбитой техники россиян в подборку.

О борьбе Украины с российскими оккупантами читайте в материале "Телеграфа": "Украина подвергается бомбардировкам, но дает достойный отпор агрессору. Хроника борьбы за Украину (обновляется)".