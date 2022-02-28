Уничтожили всю российскую технику и десятки диверсантов: какая ситуация в Харькове на 5-й день войны
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В городе все еще есть диверсанты, поэтому комендантский час наступит раньше.
Харьковская область уже пятый день подряд отбивает атаку российских оккупантов. За минувшие сутки украинским военнослужащим удалось уничтожить всю вошедшую в город технику армии РФ и более 20 диверсантов.
Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, ВСУ всю ночь отражали наступление на Харьков и истребляли колонны техники еще до того, как она могла нанести артиллерийские обстрелы по городу. В настоящее время город полностью находится под контролем украинской армии.
Кроме того, в городе удалось ликвидировать более двух десятков диверсантов. А семеро российских военных добровольно сдались военнослужащему ВСУ. Однако угроза все еще остается.
"Есть большое количество диверсионных групп. Поэтому комендантский час в Харьковской области сегодня начнется в 15.00 часов — завершится завтра в 6.00 утра. Отнеситесь с пониманием, это нужно для нашей общей безопасности", — сообщил глава военной администрации.
Синегубов добавил, что местные жители очень помогают украинским военнослужащим и добровольно предоставляют им автомобили в пользование.
К сожалению, ночь в Харькове не обошлась без жертв. От обстрелов оккупантов гибли даже дети. Точное количество погибших еще уточняется.
Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские офицеры сменили тактику в Харькове и обыграли российских оккупантов.
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