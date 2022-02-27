В Харькове заметили российскую технику: как прошла ночь и какая ситуация в городе утром 27 февраля

Цивильных просят не покидать укрытия

Ночь с 26 на 27 февраля в Харькове прошла довольно беспокойно — российские захватчики пытались любой ценой войти в город. Это удалось сделать только в небольшой колонне техники, но только утром. Ликвидацией незваных "гостей" занимаются ВСУ.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на главу Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова.

Как отметил чиновник в своем Telegram-канале, часть вражеской техники смогла дойти даже до центральной части города, несмотря на сильное сопротивление украинских защитников. Тем не менее, военные продолжают сопротивляться и зачищать город от оккупантов.

"Гражданское население просим не выходить на улицы города", — отметил Синегубов.

Пока известно, что российские военные были замечены вблизи жилмассива Алексеевка.

Всего зафиксировали около шести машин, двигавшихся в направлении станции метро "Победа".

Район, в котором видели вражескую технику

Также очевидцы утверждают, что технику оккупантов ликвидируют там, где встречают. Одна из таких машин вспыхнула вблизи ТРЦ "Никольский", расположенного на Пушкинской улице.

ТРЦ Никольский на карте

По данным "Телеграфа", отдельные бои с оккупантами в Харькове начались еще ночью. Теперь все внимание привлечено к тому, чтобы зачистить город от врага.

Напомним, что до рассвета 27 февраля россияне успели устроить взрыв на одном из газопроводов. Его слышали во многих районах Харькова, а зарево от пламени даже напомнило кое-кому "шапку" ядерного "гриба".

Также оккупанты обстреляли жилой дом, в результате чего, к сожалению, погибла местная пожилая жительница.