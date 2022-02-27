"Оккупанту дали зайти в город и начали х***чить по полной": что происходит в Харькове

В Харькове идут серьезные бои.

На четвертый день войны Харьков продолжает бороться с оккупантами. Противник прорвался в город, но ВСУ выбивают врага и зачищают город. Украинские офицеры поменяли тактику и переиграли русских оккупантов.

Сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram.

"Наши Командиры полностью переиграли русских оккупантов. Им создали иллюзию, что Харьков почти брошен на произвол судьбы и станет легкой добычей.

Дали оккупантам зайти вглубь города и начали х***чить по полной", — написал Геращенко.

Геращенко в очередной раз призвал украинцев снимать таблички с указателями: "Запорожье, Днепр, Чернигов, Сумы, Киев, Николаев — снимайте все таблички с указателями домов и улиц. Мы знаем наши города, а Враг — нет!"

Геращенко публикует видео, где видно, что враг побросал технику.

Внимание на видео присутствует ненормативная лексика!

В свою очередь, Купянский городской совет сообщил, что оккупанты зашли в Купянск и перемещаются по городу.

Напомним, что в ночь на 27 февраля противник обстрелял жилые дома в Харькове из-за чего погибла пожилая женщина. Кроме того, россияне успели устроить взрыв на одном из газопроводов.