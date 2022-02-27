Легендарный "Призрак Киева" сбил уже 10 российских самолетов
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Вооруженные Силы Украины уничтожили более 4300 оккупантов.
Легендарный украинский пилот, имени которого не называют из соображений безопасности, в небесных боях ликвидировал 10 самолетов российской армии, пошедшей 24 февраля войной на Украину.
О герое, которого называют "Призраком Киева", рассказала Служба безопасности Украины.
"Его называют "Призраком Киева", хотя он защищает нашу безопасность, как настоящий Ангел. В небесных боях украинский пилот уже сбил 10 самолетов оккупантов. Так держать. Итого победим!", — написали в СБУ.
Стоит отметить, что по данным Минобороны, за трое суток украинская армия уничтожила 27 самолетов, 26 вертолетов, 146 танков, 706 боевых бронированных машин и несколько десятков единиц другой военной техники РФ. Что касается личного состава, то ВСУ ликвидировали около 4300 кафиров.
Напомним, что украинская армия вскоре получит оружие от Европейского Союза, Германии и ряда западных стран. Вооружение передадут ВСУ для обороны Украины от российских захватчиков.
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