Легендарный "Призрак Киева" сбил уже 10 российских самолетов

Вооруженные Силы Украины уничтожили более 4300 оккупантов.

Легендарный украинский пилот, имени которого не называют из соображений безопасности, в небесных боях ликвидировал 10 самолетов российской армии, пошедшей 24 февраля войной на Украину.

О герое, которого называют "Призраком Киева", рассказала Служба безопасности Украины.

"Его называют "Призраком Киева", хотя он защищает нашу безопасность, как настоящий Ангел. В небесных боях украинский пилот уже сбил 10 самолетов оккупантов. Так держать. Итого победим!", — написали в СБУ.

"Призрак Киева" ликвидировал 10 вражеских самолетов

Стоит отметить, что по данным Минобороны, за трое суток украинская армия уничтожила 27 самолетов, 26 вертолетов, 146 танков, 706 боевых бронированных машин и несколько десятков единиц другой военной техники РФ. Что касается личного состава, то ВСУ ликвидировали около 4300 кафиров.

Потери российской армии за трое суток

Напомним, что украинская армия вскоре получит оружие от Европейского Союза, Германии и ряда западных стран. Вооружение передадут ВСУ для обороны Украины от российских захватчиков.

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