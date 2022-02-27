Путин из-за вторжения в Украину лишился международного титутла
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Российский президент быстро теряет статус в мировом сообществе
Глава РФ Владимир Путин официально перестал быть почетным президентом и послом Международной федерации дзюдо. Его статус приостановили из-за войны в Украине, которую начала Россия.
Об этом сообщает Международная федерация дзюдо.
Дзюдо и самбо — важные виды спорт в жизни президента РФ, он не только обладает черным поясом, но и писал о дзюдо книги. Этот спорт он считает философией в которой есть уважение к противнику.
Международная федерация дзюдо — не первые, кто высказал действием свое отношение к событиям в Украине и Владимиру Путину. Против него ввели личные санкции страны Европейского Союза, Великобритания, США.
Из-за вторжения в Украину Путин теряет поддержку и в России. Граждане РФ подписывают петицию за отстранение Путина от власти и признание его госизменником и военным преступником.
Украина в свою очередь за преступления России подала в Гаагский суд — за искажение понятия геноцид в оправдание агрессии.
Как ранее писал "Телеграф", 27 февраля ситуация накаляется, на столицу Украины движется сила врага с новым отличительным знаком.
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