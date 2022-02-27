ЕС пообещал профинансировать оружие для Украины и закрыл небо для РФ: подробности

А в отношении Беларуси введут ограничения на экспорт.

В ответ на полномасштабное вторжение России в Украину, Европейский Союз заявил, что закрывает воздушное пространство для всех российских самолетов и профинансирует оружие для нашей страны.

Об этом на брифинге в воскресенье, 27 февраля, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

По ее словам, ЕС профинансирует закупку и поставку оружия Украине и закроет небо для всех самолетов из России.

"Наше воздушное пространство закрыто для всех россиян, и в том числе для частных самолетов российских олигархов", — заявила глава Еврокомиссии.

Новый пакет санкций Евросоюза заденет и Беларусь, которая присоединилась к России в войне против Украины. В частности будут введены ограничения на белорусский экспорт. А что касается России, то в ЕС также запретят их СМИ — RT (бывшее Russia Today) и Sputnik.

Напомним, что на четвертый день войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с непризнанным главой Беларуси Александром Лукашенко, который дал обнадеживающее обещание. После этого украинский лидер начал переговоры с Владимиром Путиным. Их детали пока не известны.

Также мы писали, что ранее Путин пригрозил Украине и странам Запада ядерным оружием. Причиной этого решения Путин назвал "агрессивные высказывания на Западе".