Путин приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства

Путин пошел на ядерный шантаж Украины и Запада. Российский президент, который развязал широкомасштабную войну в Украине, начал угрожать миру ядерным оружием.

Причиной этого решения Путин назвал "агрессивные высказывания на Западе".

"Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба [ВС РФ] перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства", – заявил Путин на встрече в Кремле с руководителем Минобороны России Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерием Герасимовым.

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Ядерное оружие — оружие, поражающее действие которого основано на поражающих факторах ядерного или термоядерного взрыва. Ядерное оружие считается одним из видов оружия массового поражения.

Напомним, что вторжение России в Украину длится уже четвертые сутки подряд. Ведутся уличные бои во многих городах страны, о чем "Телеграф" оперативно информирует в своем текстовом онлайне.