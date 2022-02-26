Германия таки решила передать Украине оружие: что получат ВСУ

После долгой критики правительство Германии все же начнет поставки оружия для ВСУ.

Власти Германии сделали еще один важный сигнал в поддержку Украины, которая в настоящее время противостоит массированному вторжению российских войск.

Как сообщил в своем твиттер канцлер страны Олаф Шольц, ФРГ в ближайшее время передаст на нужды ВСУ первую партию оружия.

"Российская атака знаменует собой поворотный момент. Наш долг — сделать все возможное, чтобы поддержать Украину в ее защите от вторгшейся армии Путина", — написал он.

По словам главы правительства Германии поставка будет включать в себя 500 ракет к установкам "Стингер", а также тысячу единиц противотанкового оружия.

Кроме того, стоит напомнить, что ФРГ разблокировала поставки Украине оружия своего производства из других стран. В частности, Нидерланды уже заявили, что готовы передать 400 единиц противотанковых средств.

Также отметим, что Германия 26 февраля изменила свою позицию по блокировке банковой системы SWIFT в России. Теперь в ЕС не осталось стран, которые бы выступали против этого. Техническая подготовка по отключению РФ от системы уже началась.