Германия "сдалась": Россию официально отключат от SWIFT

Германия поддержала отключение страны-агрессора от SWIFT

Германия стала последней из стран, поддержавших отключение Российской Федерации от международной банковской системы SWIFT. Соответственно, все страны Европейского союза поддержали этот шаг против России.

Указанную информацию на своей странице в соцсети в субботу, 26 февраля, обнародовал известный брюссельский журналист Рикард Йозвяк.

Публикация представителя СМИ в соцсети

Стоит отметить, что SWIFT заблокировал доступ только однажды за всю историю существования. Это произошло в 2012 году, когда при внедрении ряда жестких ограничительных мер страны ЕС поддержали соответствующее отключение, чтобы сдержать ядерную программу Исламской Республики.

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне Венгрию обвинили в блокировании платежной системы SWIFT для Российской Федерации, назвав одной из четырех "стран-блокировщиц". Однако руководство страны заявило, что такого решения не принимали и обжаловали эту информацию, отметив, что выступают против развернутой войны РФ с Украиной.