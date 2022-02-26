Принято решение отключить Россию от SWIFT - Кулеба

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Принято решение отключить Россию от SWIFT.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Официальное решение еще не оформлено, но началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции. Мы грызли-грызли и выгрызли. Работала вся вартикаль украинской дипломатии – от Президента Украины до атташе в украинском посольстве. Спасибо также тысячам людей, в частности украинской диаспоре, которые давят на свои правительства для поддержания этого решения. Эту победу украинские дипломаты посвящают всем защитникам Украины", — написал Кулеба.

Читайте также: Категория Украина Под Мариуполем 3 мирных жителя погибли от обстрелов российской армии, ранен ребенок В результате авиаудара по прилегающему к Мариуполю поселку Сартана пострадали три человека

Стоит отметить, что SWIFT заблокировал доступ только однажды за всю историю существования. Это произошло в 2012 году, когда при внедрении ряда жестких ограничительных мер страны ЕС поддержали соответствующее отключение, чтобы сдержать ядерную программу Исламской Республики.

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне Венгрию обвинили в блокировании платежной системы SWIFT для Российской Федерации, назвав одной из четырех "стран-блокировщиц". Однако руководство страны заявило, что такого решения не принимали и обжаловали эту информацию, отметив, что выступают против развернутой войны РФ с Украиной.