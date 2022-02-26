Німеччина таки вирішила передати Україні зброю: що отримають ЗСУ

Після довгої критики уряд Німеччини все ж таки почне постачання зброї для ЗСУ.

Влада Німеччини зробила ще один важливий сигнал на підтримку України, яка нині протистоїть масованому вторгненню російських військ.

Як повідомив у своєму твіттері канцлер країни Олаф Шольц, ФРН найближчим часом передасть на потреби ЗСУ першу партію зброї.

"Російська атака знаменує собою поворотний момент. Наш обов’язок — зробити все можливе, щоб підтримати Україну в її захисті від армії вторгнення Путіна", — написав він.

За словами глави уряду Німеччини, перша постака включатиме 500 ракет до установок "Стінгер", а також тисячу одиниць протитанкової зброї.

Крім того, варто нагадати, що ФРН раніше розблокувала постачання Україні зброї свого виробництва з інших країн. Зокрема Нідерланди вже заявили, що готові передати 400 одиниць протитанкових засобів.

Також зазначимо, що Німеччина 26 лютого змінила свою позицію щодо блокування міжнародної банківської системи SWIFT в Росії. Тепер у ЄС не залишилося країн, які виступали б проти цього. Технічна підготовка щодо відключення РФ від системи вже почалася.