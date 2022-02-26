Прийнято рішення відключити Росію від SWIFT

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Ухвалено рішення відключити РФ від SWIFT.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Офіційне рішення ще не оформлене, але вже розпочалася технічна підготовка до ухвалення рішення та впровадження цієї санкції. Ми гризли-гризли і вигризли. Працювала вся вертикаль української дипломатії — від Президента України до аташе в українському посольстві. Дякую також тисячам людей, зокрема, українській діаспорі, які тиснуть на свої уряди для підтримки цього рішення. Цю перемогу українські дипломати присвячують усім оборонцям України", — написав Кулеба.

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Варто відзначити, що SWIFT заблокував свій доступ лише одного разу за всю історію існування. Це трапилося у 2012 році, коли під час впровадження низки жорстких обмежувальних заходів країни ЄС підтримали відповідне відключення, аби стримати ядерну програму Ісламської Республіки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні Угорщину звинуватили у блокуванні платіжної системи SWIFT для Російської Федерації, назвавши однією з чотирьох "країн-блокувальниць". Проте керівництво країни заявили, що такого рішення не приймали та оскаржили цю інформацію, відзначивши, що виступають проти розгорнутої війни РФ з Україною.