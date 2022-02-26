Росія лишиться без SWIFT? Угорщина обурилася, що її запідозрили в блокуванні санкцій

Ймовірно, російській економіці світить колапс

Угорщина, котру попередньо називали однією із чотирьох "блокувальниць" рішення щодо відключення платіжної системі SWIFT для РФ, заявила, що не приймала такого рішення. Попри те, що поки погодження таких санкцій з боку угорців ще не було, вони стверджують, що виступають проти війни в Україні.

Таку інформацію на своїй Facebook-сторінці повідомив очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто.

"Днями з'явилася брехня. Я міг би інші слова використати, але вони нецензурні, тому назвемо це лише брехнею, — говорить чиновник. — Наскільки мені відомо, то начебто очільник Європейської Народної Партії в ЄС стверджував, що декілька країн Євросоюзу, в тому числі Угорщина, заблокували виключення Росії зі SWIFT, із міжнародної мережі банківських переводів, що складає частину санкцій. Це брехня, такого не було!"

Пізніше він додав, що Угорщина повністю підтримує необхідність настання миру. За словами Сіярто, він веде переговори як з українською, так і з російською стороною, аби розпочати дискусії в Будапешті. Щоб це сталося, угорський міністр збирається звернутися за допомогою до ООН.

Поки що конкретики стосовно SWIFT від Угорщини немає. Але відомо, що інші три держави — і Німеччина, і Італія, і Кіпр, — зрештою переглянули свої рішення стосовно економічних обмежень для Росії. Цілком можливо, скоро РФ буде відрізана від усього цивілізованого світу в плані фінансових операцій.

Нагадаємо, що МВФ раніше обіцяв надати фінансову підтримку всім тим державам, які раптом постраждають від оголошення подібних санкцій Росії.