МВФ обіцяє допомогу тим, хто постраждає від санкцій проти Росії

Деякі держави можуть недоотримати гроші через перервані фіноперації

У Міжнародному валютному фонді серйозно ставляться до можливих наслідків жорстких економічних обмежень проти Росії у разі нападу на Україну. Так, в організації готуються надати допомогу тим країнам, які зазнають збитків через санкції для Москви.

Подробиці повідомляє інформагентство Reuters.

За словами директора МВФ Крісталіни Георгієвої, у разі вторгнення Росії в Україну західні країни обіцяють привести в дію пакет жорстких санкцій. Чимало їх стосуються роботи економічної системи РФ, зокрема і зовнішніх операцій, які проводяться з іншими державами.

Тому в МВФ, каже Георгієва, і готуються допомогти таким країнам, щоб максимально зменшити негативні наслідки від оголошених Москві санкцій. Насамперед це стосується різних перерваних фінансових операцій, загального функціонування фінсистеми та можливого відключення Росії від системи SWIFT.

"Якщо ми опинимося в ситуації з побічними ефектами, які вимагають більшої участі МВФ щодо інших країн, ми, звичайно, зробимо все необхідне. У нас все ще є близько 700 млрд доларів кредитної спроможності", — зазначила Георгієва.

При цьому чиновниця підкреслила, що сподівається на дипломатичне завершення ситуації між Росією та Україною. Також вона сказала, що до червня 2022 року Київ може розраховувати на отримання додатково траншу від Фонду в розмірі 2,2 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, якими саме наслідками може обернутися для Москви рішення атакувати Україну. Докладно про перелік ймовірних обмежень, підготовлених для Росії, розповідала український посол США Оксана Маркарова.

Також ми писали, чому російському президенту Володимиру Путіну можуть бути не страшні західні санкції.