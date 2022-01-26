Постраждають технології та економіка: у США розповіли, що загрожує Росії у випадку наступу на Україну

Білий дім налаштований діяти рішуче.

Сполучені Штати Америки у випадку вторгнення Росії на територію України не лише допоможуть оборонним озброєнням, а й введуть проти РФ серйозні фінансові та "технологічні" санкції.

Про це повідомила надзвичайний і повноважний посол України у США Оксана Маркарова на власній сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що Білий дім оприлюднив деякі деталі економічних наслідків для РФ у разі подальшого вторгнення до України й додала резюме конференції у США, у якому йдеться про механізми стримування агресії РФ.

Зокрема, США спільно з союзниками продовжують працювати над санкціями, які будуть застосовані відносно Росії у випадку її наступу на Україну. Планується, що обмеження будуть значно жорсткішими та напряму стосуватимуться економіки.

Зазначається, що "поступовість" у накладанні санкцій на РФ вже закінчилася і цього разу США діятимуть рішуче та розпочнуть "з вершини драбини ескалації".

"Ситуація на російських ринках, вартість запозичень, курс російської валюти, а також ризик дефолту показують серйозність економічних наслідків, які США можуть та запровадять проти російської економіки у разі подальшого вторгнення (в Україну — ред.)" — йдеться у резюме виступу у Білому домі.

Крім фінансових санкцій, США планують застосувати відносно Росії нові інструменти експортного контролю — запровадити обмеження на постачання у РФ високотехнологічної продукції, заборонити експорт з США до РФ певних товарів та технологій. Це, на думку американців, матиме суттєві наслідки для російської сторони та завдасть шкоди стратегічним амбіціям Путіна щодо індустріалізації економіки. Адже без американських технологій не вдасться модернізувати штучний інтелект, квантове обчислення, оборонну, аерокосмічну та інші ключові сектори економіки, плани на які є у президента Росії.

Додається, що вищевказаний перелік санкцій не є вичерпним і США розглянуть всі опції, щоб відповісти Росії у випадку подальшого вторгнення в Україну та підірвати прагнення Путіна розповсюджувати свій вплив на світовій арені.

Нагадаємо, що у разі вторгнення Росії на територію української держави США обіцяли посилити постачання зброї та включити у чергові партії не лише сучасні боєприпаси та літальні апарати, а й зенітні системи, міномети, гранатомети та іншу надпотужну техніку для стримання агресії з російської сторони.

Також "Телеграф" повідомляв, чим Україна планує відповідати РФ в разі вторгнення та детально розібрав бойові новинки країни, якими "замість хліба та солі", зустрічатимуть російських військових.