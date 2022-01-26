Пострадают технологии и экономика: в США рассказали, что грозит России в случае наступления на Украину

Белый дом настроен действовать решительно.

Соединенные Штаты Америки в случае вторжения России на территорию Украины не только помогут военным вооружением, но и введут против РФ серьезные финансовые и "технологические" санкции.

Об этом сообщила чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что Белый дом обнародовал некоторые детали экономических последствий для РФ в случае дальнейшего вторжения в Украину и прикрепила резюме конференции в США, где речь идет о механизмах сдерживания агрессии РФ.

В частности, США совместно с союзниками продолжают работать над санкциями, применяемыми в отношении России в случае ее наступления на Украину. Планируется, что ограничения будут более жесткими и напрямую коснутся экономики.

Отмечается, что "постепенность" в наложении санкций на РФ уже закончилась, и в этот раз США будут действовать решительно и начнут "с вершины лестницы эскалации".

"Ситуация на российских рынках, стоимость заимствований, курс российской валюты, а также риск дефолта показывают серьезность экономических последствий, которые могут ввести США и введут против российской экономики в случае дальнейшего вторжения (в Украину — ред.)" — говорится в резюме выступления в Белом доме.

Помимо финансовых санкций США планируют применить в отношении России новые инструменты экспортного контроля — ввести ограничения на поставки в РФ высокотехнологичной продукции, запретить экспорт из США в РФ определенных товаров и технологий. Это, по мнению американцев, будет иметь существенные последствия для российской стороны и нанесет ущерб стратегическим амбициям Путина по индустриализации экономики. Ведь без американских технологий не удастся модернизировать искусственный интеллект, квантовое вычисление, оборонную, аэрокосмическую и другие ключевые сектора экономики, планы на которые есть у президента России.

Добавляется, что вышеуказанный перечень санкций не исчерпывающий и США рассмотрят все опции, чтобы ответить России в случае дальнейшего вторжения в Украину и взорвать стремление Путина распространять свое влияние на мировой арене.

Напомним, что в случае вторжения России на территорию украинского государства США обещали усилить поставки оружия и включить в очередные партии не только современные боеприпасы и летательные аппараты, но и зенитные системы, минометы, гранатометы и другую сверхмощную технику для сдерживания агрессии с российской стороны.

Также "Телеграф" сообщал, чем Украина планирует отвечать РФ в случае вторжения и подробно разобрал боевые новинки страны, которыми "вместо хлеба и соли" будут встречать российских военных.