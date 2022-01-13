США завдадуть удару особисто по Путіну, якщо той знову полізе в Україну: опубліковано повний документ

Санкції вводитимуть поетапно у разі ескалації конфликту в Україні

Сенат США опублікував законопроєкт на випадок вторгнення в Україну російських військ. Санкції, описані в ньому, торкнуться не лише компаній РФ, а й особисто президента Володимира Путіна. Є у тексті й плани щодо України.

З повним текстом можна ознайомитись за посиланням. А "Телеграф" публікує найважливіші витяги із проєкту закону.

Підтримка України від США

На сторінці 11 подано важливу інформацію про надання летальної зброї. США дають повноваження для постачання озброєння, серед якого протитанкові системи, міномети, зброя для розрахунків, гранатомети, протикорабельні системи, зенітні системи, стрілецька зброя та боєприпаси.

Також США планує затвердити "асигнування Державному департаменту на 2022 фінансовий рік у розмірі $3,000,000 на міжнародну військову освіту та підготовку для України". Україна братиме участь у програмі навчання для військових IMET від уряду США "на підтримку зусиль щодо реформування збройних сил України відповідно до стандартів НАТО".

Санкції проти Путіна

Якщо законопроєкт буде прийнято і він набуде чинності, то не пізніше ніж 180 днів після цього повинна буде надатися докладна інформація про особисті активи президента РФ Володимира Путіна та його найближчого оточення, включаючи сім’ю. У переліку даних, що оприлюднять, — активи, інвестиції, банківські рахунки, ділові зв’язки, що знаходяться в Російській Федерації та за її межами, оцінка загального річного доходу та особистих витрат Путіна та його сім’ї за 2017-2021 роки. Інформація не буде засекречена.

Окремо варто згадати, що частина санкцій стосується видобувної галузі промисловості — нафти, газу, вугілля, інших корисних копалин.

Такі санкційні заходи США викликані накопиченням військ Росії біля кордонів України та інформацією про можливе прийдешнє вторгнення. На тлі цього у Західному військовому окрузі РФ розпочалися навчання у прикордонних з Україною регіонах. При цьому збільшення контингенту сил РФ спостерігається не з одного боку поблизу кордону, а на всій протяжності загального рубежу, як і в окупованому Криму.

Раніше Телеграф писав про умову Росії для деескалації ситуації — обмежити розширення НАТО. У відповідь у США запропонували надати Україні статус "Нато-плюс".