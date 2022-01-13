США опублікували законопроект про санкції після вторгнення РФ в Україну та обіцяють розкрити секрет Путіна: деталі

У документі — не лише "Північний потік-2" та банки, а й люди російського президента, а також він сам

На тлі накопичення військової могутності в РФ на кордоні з Україною Сенат США опублікував законопроект, яким у разі повномасштабного вторгнення до нашої країни вони вдарять по президенту Росії Володимиру Путіну та його близькому оточенню.

Зазначимо, що цей сценарій дій розробили сенатори від Демократичної партії на чолі із головою комітету з міжнародних справ Бобом Менендесом. А документ уже з’явився на веб-сайті Сенату.

Згідно із законопроектом, якщо росіяни атакують Україну:

нові жорсткі санкції запровадять проти президента РФ Володимира Путіна, а також прем’єр-міністра Михайла Мішустіна. У переліку також міністр закордонних справ Сергій Лавров, міністр оборони Сергій Шойгу та десятки інших чиновників, чиє майно заблокують, а їх самих більше не пустять у США.

Економічні санкції стосуватимуться "Сбербанку", ВТБ, "Газпромбанку", "ВЕБ.РФ", Російського фонду прямих інвестицій. Також у списку — Московський кредитний банк, "Альфа Банк", банк "Відкриття", "Радкомбанк" та багато інших.

Санкції запровадять проти російського зовнішнього боргу;

На Україну чекає $500 млн додаткової матеріальної допомоги;

Санкції проти газопроводу "Північний потік-2" тощо.

Крім того, в Сенаті погрожують розсекретити інформацію про справжнє майно Путіна та його близьких, що зроблять протягом півроку після можливого нападу на нашу країну.

Також не виключено, що законопроект доопрацюють, і внесуть до нього компанії нафтогазової, вугільної промисловості та інших галузей, які також очікують санкції США.

Нагадаємо, що група республіканських конгресменів також розробила законопроект, згідно з яким Україна стає країною "НАТО-плюс", а Росію визнають спонсором тероризму. Для цієї ініціативи вже знайшлися спонсори, а серед "покарання" для Путіна конгресмени пропонують не допустити запуск "Північного потоку-2".