США опубликовали законопроект о санкциях после вторжения РФ в Украину и обещают раскрыть секрет Путина: детали

В документе — не только "Северный поток-2" и банки, но и люди российского президента, а также он сам

На фоне накопления военной мощи в РФ на границе с Украиной Сенат США опубликовал законопроект, которым в случае полномасштабного вторжения в нашу страну они ударят по президенту России Владимиру Путину и его близкому окружению.

Отметим, что данный сценарий действий разработали сенаторы от Демократической партии во главе с главой комитета по международным дела Бобом Менендесом. А документ уже появился на сайте Сената.

Согласно законопроекту, если россияне атакуют Украину:

новые жесткие санкции введут против президента РФ Владимира Путина, а также премьер-министра Михаила Мишустина. В перечне также министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и десятки других чиновников, чье имущество заблокируют, а их самих больше не пустят в США.

Экономические санкции коснутся "Сбербанка", ВТБ, "Газпромбанка", "ВЭБ.РФ", Российского фонда прямых инвестиций. Также в списке — Московский кредитный банк, "Альфа Банк", банк "Открытие", "Совкомбанк" и многие другие.

Санкции введут против российского внешнего долга;

Украину ожидает $500 млн дополнительной материальной помощи;

Санкции против газопровода "Северный поток-2" и так далее.

Помимо прочего, в Сенате угрожают рассекретить информацию об истинном имуществе Путина и его близких, что сделают в течение полугода после возможного нападения на нашу страну.

Также не исключено, что законопроект доработают, и внесут в него компании нефтегазовой, угольной промышленности и других отраслей, которые также ожидают санкции США.

Напомним, что группа республиканских конгрессменов также разработала законопроект, согласно которому Украина становится страной "НАТО-плюс", а Россию признают спонсором терроризма. Для этой инициативы уже нашлись спонсоры, а в числе "наказания" для Путина конгрессмены предлагают не допустить запуск "Северного потока-2".