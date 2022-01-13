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США нанесут удар лично по Путину, если тот вновь полезет в Украину: опубликован полный документ

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Доходы Путина могут стать достоянием общественности Новость обновлена 13 января 2022, 09:42
Доходы Путина могут стать достоянием общественности

Санкции будут вводить поэтапно в случае эскалации конфликта в Украине

Сенат США опубликовал законопроект на случай вторжения в Украину российских войск. Санкции, описанные в нем, коснутся не только компаний РФ, но и лично президента страны Владимира Путина. Есть в тексте и планы, касающиеся Украины.

С полным текстом можно ознакомиться по ссылке. А "Телеграф" публикует важнейшие выдержки из проекта закона.

Поддержка Украины от США

На странице 11 дана важная информация о предоставлении летального оружия. США дают полномочия для поставок вооружения, среди которого противотанковые системы, минометы, оружие для расчетов, гранатометы, противокорабельные системы, зенитные системы, а также стрелковое оружие и боеприпасы.

Также США планирует утвердить "ассигнования Государственному департаменту на 2022 финансовый год в размере $3,000,000 на международное военное образование и подготовку для Украины". Украина будет участвовать в программе обучения для военных IMET от правительства США "в поддержку усилий по реформированию вооруженных сил Украины в соответствии со стандартами НАТО".

Санкции против Путина и России

Если законопроект будет принят и вступит в силу, то не позднее чем 180 дней после этого должны будут предоставить подробную информацию о личных активах президента РФ Владимира Путина и его ближайшего окружения, включая семью. В перечне данных — активы, инвестиции, банковские счета, деловые связи, находящиеся в Российской Федерации и за ее пределами, оценка общего годового дохода и личных расходов Путина и его семьи за 2017 -2021 года. Информация будет рассекречена.

Отдельно стоит упомянуть, что часть санкций касаются добывающей отрасли промышленности — нефти, газа, угля, других полезных ископаемых.

Такие санкционные меры США вызваны скоплением войск России у границ Украины и информацией о возможном грядущем вторжении. На фоне этого в Западном военном округе РФ начались учения в приграничных с Украиной регионах. При этом увеличение контингента сил РФ наблюдается не с одной стороны близ границы, а на всей протяженности общего рубежа, как и в оккупированном Крыму.

Ранее "Телеграф" писал про условие России для деэскалации ситуации — ограничить расширение НАТО. В ответ в США предложили дать Украине статус "Нато-плюс".

Теги:
#Украина #США #Россия #Санкции #Владимир Путин
Доходы Путина могут стать достоянием общественности
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