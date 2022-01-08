Укр

Военные Путина все плотнее обступают Украину: опубликована свежая карта

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Фото со спутников показывали увеличившееся количество техники Новость обновлена 08 января 2022, 08:23
Фото со спутников показывали увеличившееся количество техники

Данные опубликовало американское издание опираясь на известные данные разведки и мнение аналитиков.

Пока внимание международных экспертов занято введением войск ОДКБ в Казахстан, российские силы продолжают находиться в непосредственной близости от границ Украины.

Американские журналисты из The New York Times опубликовали карту, которая показывает где в близи от рубежей Украины размещены войска РФ.

Карта расположения войск The New York Times
Карта расположения войск The New York Times

Что известно

Если опираться на карту, Украина с севера, востока и юга окружена российскими войсками. Данные издания показывают количество контингента и род войск. О концентрации сил на этих направлениях сообщалось еще месяц назад, когда на основе данных украинской разведки формировали карту возможных атак.

С тех пор ситуация изменилас — в конце декабря появились новые спутниковые данные о дислокации сил РФ. В частности на карте отображены Клинцы, Ворожнеж и другие точки. По данным издания карта составлена на базе украинских и западных данных, фото со спутников и мнения независимых аналитиков.

Где размещены войска

Кроме Клинцев Брянской области, по данным издания три группы размещены близ Воронежа — они могут угрожать Киеву в случае вторжения. Есть силы в Ельне Смоленской области, возле Волгограда, две группы у части украинской границы временно захваченной оккупантами.

С южной стороны войска есть в Крыму и артиллерия в Кореновске Краснодарского края. Количество котингента, предполагаемо задействованного в планах операции, — 175 тысяч.

Россия начал стягивать свои войска к границе Украины еще в конце октября.Как ранее писал "Телеграф", в Украине об угрозе знают, но по оценкам политиков — РФ понадобится больше сил, чтобы протипостоять стране.

Теги:
#Украина #РФ #Войска
Фото со спутников показывали увеличившееся количество техники
Украина
Военные Путина все плотнее обступают Украину: опубликована свежая карта
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