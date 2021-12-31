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Войска у границ: опубликованы новые данные о передвижении российских войск (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Вместе с техникой, увеличивается и контингент Новость обновлена 31 декабря 2021, 09:13
Вместе с техникой, увеличивается и контингент

Переброс военной техники идет по нескольким направлениям.

Количество российских войск у украинских рубежей продолжает увеличиваться — об этом свидетельствуют свежие данные наблюдателей. Если ранее отмечалось передвижение военной техники в Курскую и Брянскую области, то новая информация показывает, что вооружения становится больше и в других регионах.

Об этом сообщает Conflict Intelligence Team.

По их данным, в декабре активно перебрасывалась техника к северо-востоку от Украины. Исследователи отмечают, что эти области не граничат с ОРДЛО.

В Брянской области в Клинцах и Климово наблюдаются сосредоточения техники. Эти точки — в 50 и 10 км от украинских рубежей. Близ Клинцев заметили еще одну стоянку, в который недавно начала прибывать воентехника.

Среди вооружения, которое заметили на Брянщине — транспортные машины 9Т229, которые перевозят ракеты зенитных ракетных комплексов "Бук-М1". Их сняли 28 декабря.

Еще один комплекс "Бук", по данным CIT, прибыл в Воронежскую область к другой технике гвардейской танковой армии.

В Курской области исследователи обнаружили новое место концентрации техники — на полигоне "Постоялые Дворы". Там заметили вездеходы и палатки.

Данные от 23. 12
Данные от 23. 12

В Белгородской области близ Валуек расширилась стоянка техники. От нее до границы Украины 10 км.

Изменения за декабрь
Изменения за декабрь

Заметили новые "перебросы" и в Крым, в частности — в район Бахчисарая.

В СНБО ранее рассказывали, что близ украинских границ наблюдают более 120 тысяч российских военных. Для серьезного противостояния войск еще не достаточно, но исключать угрозу нельзя.

"Телеграф" писал про очередные переговоры президентов США и России о деэскалации ситуации вокруг Украины. В частности, речь снова шла о санкциях в случае вторжения.

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#Россия #Граница #Войска
Вместе с техникой, увеличивается и контингент
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