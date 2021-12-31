Війська біля кордонів: опубліковано нові дані про пересування російських військ (фото)

Перекидання військової техніки йде за декількома напрямками.

Кількість російських військ біля українських рубежів продовжує збільшуватися — про це свідчать нові дані спостерігачів. Якщо раніше відзначалося пересування військової техніки в Курську та Брянську області, то нова інформація показує, що озброєння стає більшим і в інших регіонах.

Про це повідомляє Conflict Intelligence Team.

За їхніми даними, у грудні активно перекидалася техніка на північний схід від України. Дослідники зазначають, що ці області не межують із ОРДЛО.

У Брянській області у Клинцях та Климовому спостерігаються зосередження техніки. Ці точки — за 50 і 10 км від українських рубежів. Поблизу Клінців помітили ще одну стоянку, до якої нещодавно почала прибувати військова техніка.

Серед озброєння, яке помітили на Брянщині, — транспортні машини 9Т229, які перевозять ракети зенітних ракетних комплексів "Бук-М1". Їх зняли 28 грудня.

Ще один комплекс "Бук", за даними CIT, прибув у Воронезьку область до іншої техніки гвардійської танкової армії.

У Курській області дослідники виявили нове місце концентрації техніки — на полігоні "Постоялі Двори". Там помітили всюдиходи та намети.

Дані від 23.12

У Білгородській області поблизу Валуєк розширилася стоянка техніки. Від неї до кордону України 10 км.

Зміни за грудень

Помітили нові "перекиди" і до Криму, зокрема до району Бахчисараю.

У РНБО раніше розповідали, що поблизу українських кордонів спостерігають понад 120 тисяч російських військових. Для серйозного протистояння військ ще мало, але виключати загрозу не можна.

"Телеграф" писав про чергові переговори президентів США та Росії щодо деескалації ситуації навколо України. Зокрема, мова знову йшла про санкції у разі вторгнення.