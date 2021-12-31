Санкції — Росії, допомога — Україні: про що говорили Байден та Путін перед Новим роком

Розмова лідерів США та РФ тривала 50 хвилин.

Вдруге за місяць — і знову про Україну. Президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін обговорили необхідність дескалації. Росія продовжує наполягати на своїх вимогах щодо зупинення просування НАТО на схід до України. США загрожують РФ санкціями у разі вторгнення. Подібна риторика звучала і під час минулого діалогу на початку грудня.

Розмову перед Новим роком запросив Кремль. Вона не була революційною за своїми наслідками і не дала суттєвих зрушень, але підготувала ґрунт для подальших переговорів, вважають американські ЗМІ.

Білий дім поінформував Москву про два варіанти виходу із ситуації: дипломатичний та економічний. Останній — це не лише санкції, а й посилення позицій сил НАТО у країнах-союзниках та додаткова допомога Україні.

У Росії на попередження відповіли, назвавши економічні заходи серйозною помилкою, яка загрожує розривом відносин РФ та США. Вони також заявили, що Вашингтон не розгортатиме в Україні ударне наступальне озброєння.

Обговорювалися також і подальші дипломатичні зустрічі у січні: 9 та 10 числа у Женеві, бесіди Ради Росія-НАТО 12 числа та зустрічі ОБСЄ 13 числа. До цих переговорів США планує продовжити консультації із союзниками та партнерами, включаючи Україну. Байден хоче знайти дипломатичне вирішення ситуації.

Раніше "Телеграф" писав, що у зв’язку з нарощуванням військового контингенту Росії біля українських рубежів, США та інші західні партнери розглядають кілька варіантів санкцій для РФ та допомоги Україні. Серед них – пряма передача розвідданих, перекриття частини каналів експорту високотехнологічних товарів до Росії, санкції для банківської системи – відключення від SWIFT.