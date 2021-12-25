Рус

У США вигадали, як допомогти Україні у разі пересування військ Росії

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
103
Варіанти підтримки обговорюються у Білому домі Новина оновлена 25 грудня 2021, 07:40
Варіанти підтримки обговорюються у Білому домі

Кількість російських військ поблизу українських кордонів продовжує хвилювати західних партнерів.

Після економічних санкцій, що нещодавно обговорювалися, щодо експорту в Росію зі США смартфонів і запчастин для літаків, американські чиновники задумалися про новий тип допомоги для України. Мова про розвіддані.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на свої джерела. За інформацією співрозмовників, обговорюється можливість ділитися з Україною інформацією розвідки про пересування російських військ у реальному часі при підході до кордону. Це допоможе українським військам краще підготуватися до вторгнення та відбити атаку.

У США також зазначили, що були побоювання, що Україна може скористатися даними для зустрічного наступу. У матеріалі видання зазначається, що такий образ створили країні в РФ. Зазначимо, що така риторика звучала і на пресконференції російського лідера Володимира Путіна, котрий відкрито визнав на заході, що побоюється України. Він вважає за необхідне для РФ зайнятися своєю безпекою, оскільки можуть "довбанути".

У Вашингтоні також замислюються про передачу Україні військової техніки, включаючи гелікоптери, раніше виділені Афганістану. Також серед варіантів допомоги підтримка фахівців у відбитті кібератак з Росії. Як раніше повідомляв "Телеграф", однією з вимог Росії для деескалації конфлікту є відмова НАТО від розширення на схід. Про це Росія хоче безпосередньо домовлятися із США.

Теги:
#США #Росія #Розвідка #Війська #Дані
Ситуація в українських морях залишається напруженою
Україна
В основі дій Росії у Чорному та Азовському морях лежить план "Новоросія" — віцеадмірал
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ситуація в українських морях залишається напруженою
В основі дій Росії у Чорному та Азовському морях лежить план "Новоросія" — віцеадмірал
Дата публікації
Категорія
Неподалік кримського Щолкіного розташовані два об'єкти нетрадиційної енергетики, про які мало хто знає
Закинули та ріжуть на метал: фото знищених сонячної та вітроелектростанції в окупованому Криму
Дата публікації
Категорія
У загиблого воїна залишилися сестра та мати
Впізнали за ДНК: на Рівненщині поховали українського десантника-захисника Луганського аеропорту (фото)
Дата публікації
Категорія
Варіанти підтримки обговорюються у Білому домі
У США вигадали, як допомогти Україні у разі пересування військ Росії
Дата публікації
Категорія
Традиції на Різдво 25 грудня
Католицьке Різдво 2021: що суворо заборонено робити цього дня