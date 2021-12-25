У США вигадали, як допомогти Україні у разі пересування військ Росії

Кількість російських військ поблизу українських кордонів продовжує хвилювати західних партнерів.

Після економічних санкцій, що нещодавно обговорювалися, щодо експорту в Росію зі США смартфонів і запчастин для літаків, американські чиновники задумалися про новий тип допомоги для України. Мова про розвіддані.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на свої джерела. За інформацією співрозмовників, обговорюється можливість ділитися з Україною інформацією розвідки про пересування російських військ у реальному часі при підході до кордону. Це допоможе українським військам краще підготуватися до вторгнення та відбити атаку.

У США також зазначили, що були побоювання, що Україна може скористатися даними для зустрічного наступу. У матеріалі видання зазначається, що такий образ створили країні в РФ. Зазначимо, що така риторика звучала і на пресконференції російського лідера Володимира Путіна, котрий відкрито визнав на заході, що побоюється України. Він вважає за необхідне для РФ зайнятися своєю безпекою, оскільки можуть "довбанути".

У Вашингтоні також замислюються про передачу Україні військової техніки, включаючи гелікоптери, раніше виділені Афганістану. Також серед варіантів допомоги підтримка фахівців у відбитті кібератак з Росії. Як раніше повідомляв "Телеграф", однією з вимог Росії для деескалації конфлікту є відмова НАТО від розширення на схід. Про це Росія хоче безпосередньо домовлятися із США.