Путін відверто визнав, що боїться України (відео)

Російський президент Володимир Путін зібрав журналістів на велику пресконференцію. Одним із важливих став український блок питань.

Пресконференція Володимира Путіна зібрала понад 500 журналістів і вже відзначилася безпрецедентними заходами епідбезпеки. Як і на минулих зустрічах, президенту РФ поставили низку запитань про Україну. Відповідаючи він зазначив, що Росія має жити "з оглядкою" і побоюватися постачання нових систем озброєння (ред. — в Україну). Путін також вважає, що під їх прикриттям "штовхнуть радикалів на розв'язання питань на Донбасі озброєним шляхом". Побоюється російський лідер за окупований Крим.

Путін вважає, що Росія повинна зайнятися забезпеченням своєї безпеки, а не чекати "коли довбануть".

Подібні заяви Путін робив і до цього — він висловив побоювання щодо появи в Україні ракет Сполучених Штатів та НАТО. Непокоїв його час, за який вони можуть долетіти до Москви.

Раніше "Телеграф" писав, що неподалік кордонів України розгортається російський військовий контингент — у РНБО заявили про 122 тисячі солдатів за 200 кілометрів від кордонів країни. Ще більше дислоковані глибше на російській території. Про війська та їх пересування повідомляють і закордонні спостерігачі.

Можливість ескалації конфлікту на кордоні України та РФ розглядають і західні партнери, які вже готують економічні заходи на випадок агресії Росії та в НАТО привели групу швидкого реагування на підвищену готовність.

Імовірною датою початку агресії РФ раніше називався 2022 рік. Публікувалися також різні плани розгортання ситуації.