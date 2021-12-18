Росія продовжує перекидати війська до кордону України: де з’явилися нові бази

Чисельність російських військ біля кордону України продовжує зростати.

Незважаючи на запевнення російського президента Володимира Путіна про те, що Кремль не планує вторгнення в Україну, у мережі з’являються нові свідоцтва про нарощування чисельності військ у прикордонних областях РФ.

Про це повідомляє Лабораторія цифрових криміналістичних досліджень при AtlanticCouncil ( DFRLab ).

Зазначається, що фахівці відслідковували активність російських сил та стежили за перекидкою техніки у Брянську та Курську області.

Зокрема 9 грудня неподалік Курська було помічено новий військовий табір, в якому розташувалася 2-а мотострілецька дивізія Центрального військового округу. Також у мережі з’являлися свідоцтва про перекидання в цей район сил та обладнання 138-ї та 25-ї мотострілельних бригад 6-ї армії.

В українській розвідці припускали, що частини 2-ї мотострілецької дивізії будуть перекинуті до Білорусі для тиску з півночі. Однак, незважаючи на те, що пересування військ біля прикордонного селища Клітня (Брянська область) дійсно фіксувалося, доказів їх перекидання на територію сусідньої країни не спостерігалося.

Експерти схиляються до теорії, що неподалік кордону з Україною існують кілька місць базування особового складу, які поки що не потрапили до уваги спостерігачів. На користь цього свідчить велика кількість перекинутої техніки та обладнання та порівняно невеликі розміри відомих військових таборів.

Один із відомих таборів імовірно розташований у населеному пункті Отрешково, що на схід від Курська. Знімки від 12 грудня показують, що там розташовані дві області для наметів та бойової техніки.

Бази в Отрешковому

Передбачається, що туди було перекинуто сили 138-ї та 25-ї ОМСБр, про що свідчать кадри, що з’явилися в мережі наприкінці листопада і на початку грудня.

Ще один поїзд із бойовою технікою був помічений у місті Льгов на захід від Курська 14 грудня. Судячи з усього, він рухався до Отрешкова.

В іншому звіті інформується про військовий табір у населеному пункті Солоті, розташованому на північ від міста Валуйки та приблизно за 15 кілометрів від українського кордону. Прибуття туди нової військової техніки відзначили 9 грудня.

Є ймовірність, що перекидання туди обладнання зумовлене створенням нового полку у складі 3-ї мотострілецької дивізії, проте ця інформація поки що не підтверджена.

Табір в Солоті

Потяги з танками, а також колони бойової техніки помічали та біля населеного пункту Клітня у Брянській області, від якого лише 30 кілометрів до кордону з Білоруссю. Спостерігачі припускають, що ця техніка прямує у бік селища Єльники, де 41-а загальновійськова армія сконцентрувала більшу частину своїх сил.

Деякі випадки переміщення військ, наприклад, перекидання військ у напрямку села Клинці, де їх потім не було виявлено, дозволяють прийти до думки, що Росія частіше перевозить техніку, ніж розгортає її. Однак це не скасовує суттєвого нарощування сил біля кордонів із Україною.

"Через місяці нарощування військової сили Росії темп, схоже, неухильно зберігається", — сказано в повідомленні.

Карта скупчення російських військ біля України

Як повідомлялося раніше, про ймовірність початку повномасштабного вторгнення в Україну у ЗМІ почали говорити наприкінці жовтня. Зараз за даними української та західної розвідок Росія перекинула у прикордонні області близько 94 тисяч солдатів, але очікується, що незабаром їх стане 175 тисяч.

На тлі цього Росія відправила вимоги США та НАТО, серед яких заборона розширення Альянсу та на спільні навчання з Україною. Крім того, Кремль захотів виведення військ НАТО з країн Балтії та виведення американських ракет із Європи.