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Вторгнення не буде? Зеленський розповів, що Путін пообіцяв Байдену

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Байден та Путін Новина оновлена 10 грудня 2021, 21:58
Байден та Путін

Зеленський каже, що країни Заходу можуть запровадити нові санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну.

Російський президент Володимир Путін запевнив американського колегу Джо Байдена, що не продовжуватиме ескалацію конфлікту на кордоні з Україною.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів Президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Путін зараз зацікавлений у розмові з Байденом і більше з жодним іншим світовим лідером. Крім того, він заявив, що західні країни готують серйозний пакет санкцій, який буде запроваджений у разі подальшої ескалації конфлікту.

"Меседж, який я отримав від президента США: Росія запевнила США та весь світ, що вона не збирається продовжувати ескалацію щодо територій нашої держави", — сказав Зеленський.

Як повідомлялося раніше, Зеленський та Байден провели переговори 9 листопада. У ньому президенти обговорили питання загрози з боку Росії, а також подальшу роботу в рамках Нормандського формату та виконання Мінських угод.

Примітно, що під час їхньої розмови в російських ЗМІ почали роздмухувати істерію про те, що корабель ВМС ЗСУ "Донбас" нібито прямує у бік Керченської протоки, через що окупанти навіть перекривали рух транспортних суден. Як виявилося, корабель виконував завдання у територіальних водах України та не наближався до протоки.

А 10 грудня під час інтерв’ю Зеленського з’явилася інформація, що Росія перекрила 70% акваторії Азовського моря під приводом проведення стрільб.

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#Володимир Путін #Джо Байден #Володимир Зеленський
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