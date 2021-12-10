Росія заблокувала українські порти в Азовському морі: у Генштабі ЗСУ говорять про провокацію

Перекриті регіони розташовані в безпосередній близькості від українських міст.

Російські війська під приводом артилерійських стрільб заблокували 70% акваторії Азовського моря, включаючи й ділянки біля Маріуполя, Бердянська та Генічеська.

Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що подібні перекриття відбуваються регулярно та перешкоджають вільному руху кораблів у регіоні.

"Оголошення навігаційних попереджень російською федерацією в Азовському морі у безпосередній близькості до пунктів базування українських ВМС та цивільних портів є відкритою провокацією", — йдеться у повідомленні.

Як видно на доданій до посту карті, від зони стрільб до Маріуполя близько 4 морських миль (7,4 км).

Азовське море

На думку журналіста Юрія Бутусова, такі маневри росіян є реальною загрозою для України та явною військовою провокацією.

Він каже, що РФ зараз може заблокувати чи перехопити будь-яке українське рибальське чи транспортне судно, що вдарить по українській економіці.

Водночас він висловив сподівання, що ситуація отримає жорстку оцінку від президента Володимира Зеленського, а також що через ситуацію буде проведено засідання РНБО.

Крім того, Бутусов закликав негайно звернутися до Міжнародного морського трибуналу. Крім того, він також порадив запросити в партнерів по НАТО додаткове озброєння і насамперед протиповітряні та ракетні комплекси, які дозволять забезпечити безпеку морського узбережжя.

"Це найгостріша криза і демонстрація, що жодна розмова Байдена з Путіним не може зупинити війну, що Росія прямо шантажує українське керівництво", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, увечері 9 грудня російські ЗМІ зчинили шум через те, що українське судно "Донбас" нібито рухалося у напрямку Керченської протоки. Як пізніше повідомили у штабі ООС, корабель виконував завдання у територіальних водах і не планував проходити через протоку. Примітно, що це сталося під час телефонної розмови між президентами України та США.