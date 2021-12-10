Россия заблокировала украинские порты в Азовском море: в Генштабе ВСУ говорят о провокации

Перекрытые регионы находятся в непосредственной близости от украинских городов.

Российские войска под предлогом артиллерийских стрельб заблокировали 70% акватории Азовского моря, включая и участки возле Мариуполя, Бердянска и Геническа.

Об этом информирует пресс-служба Генштаба ВСУ.

Отмечается, что подобные перекрытия происходят регулярно и препятствуют свободному движению кораблей в регионе.

"Объявление навигационных предупреждений российской федерацией в Азовском море в непосредственной близости от пунктов базирования украинских ВМС и гражданских портов является открытой провокацией", — сказано в сообщении.

Как видно на приложенной к посту карте, от зоны стрельб до Мариуполя около 4 морских миль (7,4 км).

Азовское море

По мнению журналиста Юрия Бутусова, такие маневры россиян являются реальной угрозой для Украины, а также явной военной провокацией.

Он говорит, что РФ сейчас может заблокировать или перехватить любое украинское рыболовное или транспортное судно, что ударит по украинской экономике.

Вместе с тем он выразил надежду, что ситуация получит жесткую оценку от президента Владимира Зеленского, а также что по этому поводу будет проведено заседание СНБО.

Кроме того, Бутусов призвал немедленно обратиться к Международному Морскому трибуналу. Кроме того он также порекомендовал запросить у партнеров по НАТО дополнительное вооружение и прежде всего противовоздушные и ракетные комплексы, которые позволят обеспечить безопасность морского побережья.

"Это острейший кризис, и демонстрация, что никакой разговор Байдена с Путиным не может остановить войну, что Россия прямо шантажирует украинское руководство", — сказал он.

Как сообщалось ранее, вечером 9 декабря российские СМИ подняли шум из-за того, что украинское судно "Донбасс" якобы двигалось по направлению к Керченскому проливу. Как позже сообщили в штабе ООС, корабль выполнял задание в территориальных водах и не планировал проходить через пролив. Примечательно, что это произошло во время телефонного разговора между президентами Украины и США.