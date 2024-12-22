Є у кожного: один з популярних додатків "краде" пам’ять на телефоні, як з цим боротися

Таку дію необхідно повторювати регулярно

Одним зі способів звільнити пам’ять на телефоні є очищення кешу у програмі Telegram. Там накопичуються непотрібні файли, які згодом забивають багато місця на пристрої.

"Телеграф" розповідає, як очистити кеш у месенджері "Телеграм" швидко та просто. На це піде лише кілька хвилин вашого часу.

Довідка: Кеш — це пам’ять пристрою або програми, яка зберігає тимчасові або часто використовувані файли для швидкого доступу до них.

Якщо ви є активним користувачем цієї програми, то всього за пару днів залишкові файли можуть зайняти близько 1 Гб і більше на вашому телефоні. Тож у такому разі процедуру краще проводити регулярно.

Як очистити кеш в Telegram

У правому нижньому куті натисніть "Налаштування";

Далі потрібно перейти в "Дані та сховище";

Потім у "Використання сховища";

Натисніть "Очистити кеш".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що як швидко і просто очистити кеш у додатку "Вайбер". Багато хто не знає, але там накопичуються залишкові файли, які займають місце на телефоні. Тому чистити його потрібно регулярно.