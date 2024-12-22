Є у кожного: один з популярних додатків "краде" пам’ять на телефоні, як з цим боротися
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Таку дію необхідно повторювати регулярно
Одним зі способів звільнити пам’ять на телефоні є очищення кешу у програмі Telegram. Там накопичуються непотрібні файли, які згодом забивають багато місця на пристрої.
"Телеграф" розповідає, як очистити кеш у месенджері "Телеграм" швидко та просто. На це піде лише кілька хвилин вашого часу.
Довідка: Кеш — це пам’ять пристрою або програми, яка зберігає тимчасові або часто використовувані файли для швидкого доступу до них.
Якщо ви є активним користувачем цієї програми, то всього за пару днів залишкові файли можуть зайняти близько 1 Гб і більше на вашому телефоні. Тож у такому разі процедуру краще проводити регулярно.
Як очистити кеш в Telegram
- У правому нижньому куті натисніть "Налаштування";
- Далі потрібно перейти в "Дані та сховище";
- Потім у "Використання сховища";
- Натисніть "Очистити кеш".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що як швидко і просто очистити кеш у додатку "Вайбер". Багато хто не знає, але там накопичуються залишкові файли, які займають місце на телефоні. Тому чистити його потрібно регулярно.