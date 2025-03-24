Російський актор-путініст Єфремов достроково виходить із в’язниці. Він п’яний за кермом убив людину

Актор останнім часом скаржився на погіршення здоров’я

Російський актор-путініст Михайло Єфремов досяг через суд умовно-дострокового звільнення. Постарілий і змарнілий актор розкаявся у вбивстві людини в п’яному ДТП і відсидів частину свого терміну. Тепер суд схвалив його прохання про дострокове звільнення.

Як повідомляють російські пабліки, рішення про звільнення Єфремова по УДЗ ухвалив Олексіївський районний суд Білгородської області. Відомо, що адвокат актора подавав документи на його умовно-дострокове звільнення ще торік восени. Він апелював до того, що стан здоров’я артиста залишає бажати кращого, він має проблеми з легенями, і йому потрібне лікування у спеціалізованих медичних закладах, а не у в’язниці.

Крім того, Єфремов продемонстрував дисципліну в колонії, публічно відмовився від вживання алкоголю та пообіцяв більше ніколи не сідати за кермо автомобіля. Враховуючи все це, суд ухвалив рішення про звільнення Михайла Єфремова по УДЗ.

Нагадаємо, Єфремов був засуджений у 2020 році на 7,5 років за ДТП зі смертельними наслідками. Повний термін ув’язнення актора закінчується 30 грудня 2027 року. Однак тепер відомо, що він залишить колонію через 15 днів після рішення суду.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає небінарна дитина актора Єфремова. Схоже, його дочка вирішила стати сином.