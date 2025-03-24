Российский актер-путинист Ефремов досрочно выходит из тюрьмы. Он пьяный за рулем убил человека

Актер в последнее время жаловался на ухудшение здоровья

Российский актер-путинист Михаил Ефремов добился через суд условно-досрочного освобождения. Постаревший и осунувшийся актер раскаялся в убийстве человека в пьяном ДТП и отсидел часть своего срока. Теперь суд одобрил его прошение о досрочном освобождении.

Как сообщают российские паблики, решение об освобождении Ефремова по УДО принял Алексеевский районный суд Белгородской области. Известно, что адвокат актера подавал документы на его условно-досрочное освобождение еще осенью прошлого года. Он апеллировал к тому, что состояние здоровья артиста оставляет желать лучшего, у него проблемы с легкими, и ему нужно лечение в специализированных медицинских учреждениях, а не в тюрьме.

Кроме того, Ефремов продемонстрировал дисциплину в колонии, публично отказался от употребления алкоголя и пообещал больше никогда не садиться за руль автомобиля. Учитывая все это, суд принял решении об освобождении Михаила Ефремова по УДО.

Напомним, Ефремов был осужден в 2020 году на 7,5 лет за ДТП со смертельным исходом. Полный срок тюремного заключения актера истекает 30 декабря 2027 года. Однако теперь известно, что он покинет колонию через 15 дней после решения суда.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит небинарный ребенок актера Ефремова. Похоже, его дочь решила стать сыном.