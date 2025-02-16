Ни портрета, ни скульптуры, ни цветов: как сейчас выглядит могила легендарного актера СССР Олега Ефремова

Отца осужденного Михаила Ефремова не стало 25 лет назад

Российский актер театра и кино Олег Ефремов, отец осужденного за пьяное ДТП путиниста Михаила Ефремова, скончался в 2000 году. Он был не только звездой советских фильмов, но и влиятельным театральным режиссером.

Родился Олег Ефремов 1 октября 1927 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ (1949), после чего работал актером и режиссером в Центральном театре Советской Армии.

В 1956 году основал московский театр "Современник". С 1970 года был главным режиссером, затем художественным руководителем МХАТ.

Олег Ефремов в молодости

Артист за свою жизнь снялся примерно в 70 фильмах и телесериалах. Среди его наиболее известных работ — роли в фильмах "Берегись автомобиля", "Три тополя на Плющихе", "Война и мир" и "Батальоны просят огня".

В театре он поставил около 70 спектаклей и сыграл около 50 ролей на сцене.

Личная жизнь Олега Ефремова

Был женат на актрисе Лилии Толмачевой, но брак быстро распался. В незарегистрированном союзе с актрисой Ириной Мазурук родилась дочь Анастасия, театральный критик и редактор. В третьем браке с Аллой Покровской у Ефремова родился сын Михаил, который сейчас сидит в тюрьме за смертельное пьяное ДТП.

Олег и Михаил Ефремовы

От чего умер Олег Ефремов

Актер ушел из жизни в Москве, в своей квартире на Тверской улице, 24 мая 2000 года. Из-за многолетнего курения у него развился рак легких.

По воспоминаниям очевидцев, в день прощания с Ефремовым к гробу подойти было почти невозможно — здание, где проходила траурная церемония, была окружена морем цветов.

Где похоронен Олег Ефремов и как выглядит могила

31 мая 2000 года артист был похоронен на Новодевичьем кладбище, 2 участок. Сегодня его могилу редко навещают даже собственные дети. Она отмечена лишь скромным памятником из белого камня – без портрета, скульптуры и цветов.

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