Памятник в полный рост: от чего в 30 лет умерла звезда шансона Катя Огонек и как выглядит могила

Артистка умерла на самом пике славы в 2007 году

Не редкость, когда молодые артисты умирают на пике своей славы. Так было и с рэп-певцом Михеем из Донецка, так и со звездой российского шансона Катей Огонек — исполнительницей блатной песни.

Кристина Пенхасова (настоящее имя певицы) ушла из жизни в 30 лет, а на ее большой памятник собирали "всем миром". "Телеграф" рассказывает, что известно о Кате Огонек и причине смерти молодой шансонье.

Что известно о Кате Огонек

Родилась 17 мая 1977 года в поселке Джубга, Краснодарский край. Музыкальный талант Кристины заметил ее отец Евгений Пенхасов. Однажды он попросил поэта Александра Шаганова написать песню для дочери. Был записан альбом, но он не стал успешным. В 16 лет Пенхасова переехала в Москву, где занялась поп-музыкой. Одно время она даже выступала в группе "Лесоповал", но не смогла закрепиться в коллективе.

В 1995 году Кристина выиграла конкурс "Союз Продакшн", после чего начала исполнять песни в жанре шансон. Сначала она выступала под псевдонимом Маша Ша, а затем — Катя Огонек. Она активно гастролировала и выпустила около 20 альбомов.

Наибольшую популярность Пенхасова обрела в 2000-х годах благодаря таким песням, как "Вспоминаю", "Конвоир", "Свобода", "Я зажгу для тебя огонек" и другим. Кроме того, Катя Огонек увлекалась единоборствами, особенно женским боксом.

От чего умерла Катя Огонек

Катя Огонек ушла из жизни 24 октября 2007 года. Артистке было всего 30 лет. Официальная причина смерти — отек легких и острая сердечная недостаточность. Однако существуют альтернативные версии, согласно которым причиной смерти Пенхасовой могли стать цирроз печени или приступ эпилепсии.

В артистки осталась дочь Валерия, которую она родила в 2001 году от мужа-боксера Левана Коява. Наследница последовала примеру матери и сейчас так же поет шансон, под псевдонимом Лера Огонек.

Катя Огонек с дочерью и мужем

Как выглядит могила Кати Огонек

Артистка похоронена на Николо-Архангельском кладбище в Москве, участок 1С. Памятник Пенхасовой установили в 2010 году за деньги, собранные на концерте в честь памяти Кристины. Он представляет собой теневой портрет в полный рост на темном граните и лаконичную надпись.

В феврале 2021 года не стало отца Кати Огонек. Он был похоронен рядом с дочкой.

Родители Кати Огонек с внучкой Валерией

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