Потапа застал врасплох неудобный вопрос о дружбе с Зеленским (видео)

Говорить о привилегиях дружбы с президентом Потап был явно не готов

Скандальный украинский продюсер Алексей Потапенко (Потап) неожиданно для всех дал интервью российскому интервьюеру Юрию Дудю. Рэпер, который выехал из Украины во время военного положения в стране, рассказал о дружбе с президентом Владимиром Зеленским.

"Я его знаю лет 15. Когда мы вместе работали в шоу-бизнесе, он был лидером рынка. Он был конкурентом в бизнес-поле. Теперь он лидер нации, избранный президент, который очень круто рубится за Украину, как тигр, на международной арене. Он не стесняется кого-то послать, кого-то задвинуть, задать резкие вопросы, прямо что-то спросить. Он очень трудоспособный человек и он верит в то, что он делает. Он искренне борется за Украину. Поэтому только поддержка", — расхвалил Зеленского Потап.

Далее Дудь спрашивает рэпера, есть ли у него вопросы к главе государства за проблемы в стране на третий год полномасштабной войны. Потап заявил, что он их не задаст и что н"е нужно закидывать грязь".

Далее журналист добавил, что после очень теплых слов о Зеленском многие украинцы справедливо отметят "привилегии" подобной дружбы. "Этот президент позволяет ему выезжать из Украины, этот президент его давний знакомый. Ясно и логично. Был бы он в другой ситуации, то посмотрели бы мы на него. Что ты ответишь на это? Что ты в одной с ним команде и пользуешься благами, которые тебе близость к нему может давать", — сказал Дудь.

Потап не ответил на вопрос, а лишь заявил, что будет продолжать поддерживать Зеленского. "Ничего лучше, кроме поддержки я не могу предложить".

Напомним, что Алексей Потапенко, покинувший Украину в начале полномасштабной войны, не торопится возвращаться. Однажды артиста заметили в пророссийском клубе в Германии. Сейчас артист находится в Барселоне (Испания). На днях он объявил кастинг в группу MOZGI. В сети беглеца высмеяли.

Российский журналист и блогер Юрий Дудь выступает против российского вторжения в Украину и осуждает политику Кремля. Он с семьей сейчас живет в Барселоне, Испания.