Потапа застало зненацька незручне питання про дружбу із Зеленським (відео)

Про привілеї дружби з президентом Потап був явно не готовий

Скандальний український продюсер Олексій Потапенко (Потап) несподівано дав інтерв’ю російському інтерв’юеру Юрію Дудю. Репер, який виїхав з України під час воєнного стану в країні, розповів про дружбу із президентом Володимиром Зеленським.

"Я його знаю років 15. Коли ми разом працювали у шоубізнесі, він був лідером ринку. Він був конкурентом у бізнес-полі. Тепер він є лідером нації, обраним президентом, який дуже круто рубається за Україну, як тигр, на міжнародній арені. Він не соромиться когось послати, когось задвинути, поставити різкі питання, прямо щось запитати. Він дуже працездатна людина і він вірить у те, що він робить. Він щиро виборює Україну. Тому лише підтримка", — розхвалив Зеленського Потап.

Далі Дудь запитує репера, чи має він питання до голови держави за проблеми в країні на третій рік повномасштабної війни. Потап заявив, що він їх не задасть і що "не потрібно закидати бруд".

Далі журналіст додав, що після дуже теплих слів про Зеленського багато українців справедливо відзначать "привілеї" подібної дружби. "Цей президент дозволяє йому виїжджати з України, цей президент його давній знайомий. Ясно і логічно. Був би він в іншій ситуації, то подивилися б ми на нього. Що ти відповіси на це? Що ти в одній з ним команді і користуєшся благами, які тобі близькість до нього може давати", — сказав Дудь.

Потап не відповів на запитання, а лише заявив, що продовжуватиме підтримувати Зеленського. "Нічого краще, крім підтримки я не можу запропонувати".

Нагадаємо, що Олексій Потапенко, який залишив Україну на початку повномасштабної війни, не поспішає повертатися. Якось артиста помітили у проросійському клубі в Німеччині. Наразі артист знаходиться у Барселоні (Іспанія). Днями він оголосив кастинг у групу MOZGI. У мережі втікача висміяли.

Російський журналіст та блогер Юрій Дудь виступає проти російського вторгнення в Україну та засуджує політику Кремля. Він із родиною зараз живе у Барселоні, Іспанія.