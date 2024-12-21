Збудували кар’єру і втекли під час війни: хто із зірок-чоловіків так і не повернувся в Україну

Одні залишили країну обманним шляхом, інші цинічно перебралися до Росії

Якщо одні представники українського шоубізнесу взяли до рук зброю, щоб захистити Україну, знайшлися й ті, хто якимсь чином покинув країну у воєнний час. Багато з таких відомих чоловіків зіткнулися з хвилею критики та шквалом засудження.

Більшість із вітчизняних артистів проводять благодійні концерти та повертаються на батьківщину. Проте є й ті, хто вирішив залишитись за кордоном. Одні отримали дозвіл обманним шляхом, інші залишили країну в перші дні повномасштабного вторгнення, а треті взагалі перебралися до Росії.

"Телеграф" підбив підсумки 2024 року та підготував добірку про найвідоміших чоловіків, які виїхали з України з 2022 року, але досі не повернулися.

Влад Яма

Суддя шоу "Танці зі зірками" залишив Україну в перші дні повномасштабної війни. За словами хореографа, йому вдалося зробити це нібито до запровадження обмежень на виїзд для чоловіків призовного віку. 42-річний Влад Яма зараз проживає в Маямі разом із дружиною Ліліаною та сином Леоном.

Олександр Еллерт

38-річний комік та переможець шоу "Холостячка" у липні 2022 року виїхав до США. За його словами, він мав брати участь у концерті, присвяченому Дню Незалежності України, але після завершення заходу до України не повернувся. Зараз Еллерт продовжує свою кар’єру в США, де дає стендап-концерти російською мовою.

Олег Винник

З моменту початку повномасштабної війни в Україні співак повністю зник із публічного простору. Відомо було лише, що він у Німеччині. За словами продюсера Олександра Горбенка, Винник перетнув кордон "у багажнику автомобіля". Нещодавно співак анонсував концерт у Варшаві, але скасував його, оскільки на захід купили мізерну кількість квитків.

Андрій Щегель

"Це вибір хлопців, гинути", — заявив стендап-комік в інтерв’ю журналісту Роману Скрипіну після того, як поїхав за кордон із благодійною місією, але так і не повернувся. Навіть його вибачення лише підігріли обурення українців. Нині комік перебуває у США.

Спартак Суббота

Скандально відомий "психотерапевт" якимось чином у серпні 2024 року залишив Україну разом із дружиною, моделлю Єлизаветою Комар, і тепер перебуває у Барселоні, Іспанія. Відомо, що за кордоном Суббота, якого підозрюють у підробці документів про освіту, продовжує проводити лекції.

Kyivstoner

Репер і блогер перебував в Україні, коли почалася повномасштабна війна, але пізніше залишив країну. Його дружина повідомила, що їм вдалося перетнути кордон, оскільки у Kyivstoner є громадянство США. Нагадаємо, що у вересні 2021 року репер оскандалився через крики "Росія!" у Києві.

Олександр Волошин

У серпні 2024 року блогер повідомив, що залишив Україну. Після цього він опублікував на YouTube відео під назвою "Хто зрадник", у якому спробував виправдати свою втечу, звинувачуючи "систему" в Україні. Чоловік, який купив віллу на Балі, заявив, що повернеться лише після того, як у країні відбудуться "зміни".

Тарас Голубков

Режисер перебував в Україні на початку повномасштабної війни, але в березні 2023 року його помітили в Росії на зйомках кліпу. Дозвіл на виїзд з України чоловік отримав від Міністерства культури. У відомстві заявили, що Голубков домігся його обманним шляхом.

Анатолій Євдокименко

Онук Софії Ротару опинився у центрі скандалу на початку повномасштабної війни, коли його разом з батьком Русланом Євдокименком та іншими чоловіками затримали під час спроби незаконно перетнути кордон у бік Молдови. Пізніше Анатолій якимось чином опинився у Парижі та повідомив, що продовжить свою творчу діяльність у Європі під псевдонімом SHMN.

Олексій Потапенко (Потап)

Репер та продюсер Потап, який залишив Україну на початку повномасштабної війни, також не поспішає повертатися. Якось артиста помітили у проросійському клубі в Німеччині. Наразі артист знаходиться у Барселоні (Іспанія).

Раніше повідомлялося, що нещодавно втекли з країни українські кіберспортсмени. Також "Телеграф" розповідав про телеведучого-втікача Романа Кадєміна.