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Збудували кар’єру і втекли під час війни: хто із зірок-чоловіків так і не повернувся в Україну

Автор
Тетяна Кармазіна
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Влад Яма, Олег Винник, Олександр Еллерт сидять за кордоном Новина оновлена 21 грудня 2024, 22:01
Влад Яма, Олег Винник, Олександр Еллерт сидять за кордоном. Фото Колаж "Телеграфу"

Одні залишили країну обманним шляхом, інші цинічно перебралися до Росії

Якщо одні представники українського шоубізнесу взяли до рук зброю, щоб захистити Україну, знайшлися й ті, хто якимсь чином покинув країну у воєнний час. Багато з таких відомих чоловіків зіткнулися з хвилею критики та шквалом засудження.

Більшість із вітчизняних артистів проводять благодійні концерти та повертаються на батьківщину. Проте є й ті, хто вирішив залишитись за кордоном. Одні отримали дозвіл обманним шляхом, інші залишили країну в перші дні повномасштабного вторгнення, а треті взагалі перебралися до Росії.

"Телеграф" підбив підсумки 2024 року та підготував добірку про найвідоміших чоловіків, які виїхали з України з 2022 року, але досі не повернулися.

Влад Яма

Суддя шоу "Танці зі зірками" залишив Україну в перші дні повномасштабної війни. За словами хореографа, йому вдалося зробити це нібито до запровадження обмежень на виїзд для чоловіків призовного віку. 42-річний Влад Яма зараз проживає в Маямі разом із дружиною Ліліаною та сином Леоном.

влад яма лілія яма
Фото: instagram.com/vladyama_official

Олександр Еллерт

38-річний комік та переможець шоу "Холостячка" у липні 2022 року виїхав до США. За його словами, він мав брати участь у концерті, присвяченому Дню Незалежності України, але після завершення заходу до України не повернувся. Зараз Еллерт продовжує свою кар’єру в США, де дає стендап-концерти російською мовою.

Олександр Еллерт
Фото: instagram.com/ellert_a

Олег Винник

З моменту початку повномасштабної війни в Україні співак повністю зник із публічного простору. Відомо було лише, що він у Німеччині. За словами продюсера Олександра Горбенка, Винник перетнув кордон "у багажнику автомобіля". Нещодавно співак анонсував концерт у Варшаві, але скасував його, оскільки на захід купили мізерну кількість квитків.

олег винник
Фото: instagram.com/olegg._.vynnyk

Андрій Щегель

"Це вибір хлопців, гинути", — заявив стендап-комік в інтерв’ю журналісту Роману Скрипіну після того, як поїхав за кордон із благодійною місією, але так і не повернувся. Навіть його вибачення лише підігріли обурення українців. Нині комік перебуває у США.

Андрій Щегель
Фото: instagram.com/shchehel2.0

Спартак Суббота

Скандально відомий "психотерапевт" якимось чином у серпні 2024 року залишив Україну разом із дружиною, моделлю Єлизаветою Комар, і тепер перебуває у Барселоні, Іспанія. Відомо, що за кордоном Суббота, якого підозрюють у підробці документів про освіту, продовжує проводити лекції.

Спартак Субота
Фото: instagram.com/spartaksubbota

Kyivstoner

Репер і блогер перебував в Україні, коли почалася повномасштабна війна, але пізніше залишив країну. Його дружина повідомила, що їм вдалося перетнути кордон, оскільки у Kyivstoner є громадянство США. Нагадаємо, що у вересні 2021 року репер оскандалився через крики "Росія!" у Києві.

Kyivstoner
Фото: instagram.com/kyivstoner

Олександр Волошин

У серпні 2024 року блогер повідомив, що залишив Україну. Після цього він опублікував на YouTube відео під назвою "Хто зрадник", у якому спробував виправдати свою втечу, звинувачуючи "систему" в Україні. Чоловік, який купив віллу на Балі, заявив, що повернеться лише після того, як у країні відбудуться "зміни".

Олександр Волошин
Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Тарас Голубков

Режисер перебував в Україні на початку повномасштабної війни, але в березні 2023 року його помітили в Росії на зйомках кліпу. Дозвіл на виїзд з України чоловік отримав від Міністерства культури. У відомстві заявили, що Голубков домігся його обманним шляхом.

Тарас Голубков
Фото: instagram.com

Анатолій Євдокименко

Онук Софії Ротару опинився у центрі скандалу на початку повномасштабної війни, коли його разом з батьком Русланом Євдокименком та іншими чоловіками затримали під час спроби незаконно перетнути кордон у бік Молдови. Пізніше Анатолій якимось чином опинився у Парижі та повідомив, що продовжить свою творчу діяльність у Європі під псевдонімом SHMN.

Анатолій Євдокименко
Фото: instagram.com/shmn

Олексій Потапенко (Потап)

Репер та продюсер Потап, який залишив Україну на початку повномасштабної війни, також не поспішає повертатися. Якось артиста помітили у проросійському клубі в Німеччині. Наразі артист знаходиться у Барселоні (Іспанія).

Олексій Потапенко Потап
Фото: instagram.com/realpotap

Раніше повідомлялося, що нещодавно втекли з країни українські кіберспортсмени. Також "Телеграф" розповідав про телеведучого-втікача Романа Кадєміна.

Теги:
#Потап #Влад Яма #Олег Винник #Олександр Волошин #Спартак Суббота