Зірка "Довбуша" і "Червоний" загинув на фронті: що відомо про Якова Ткаченка

Навіть після важкого поранення Ткаченко повернувся на війну

Зірка фільму "Довбуш", відомий український актор театру і кіно Яків Ткаченко загинув на війні з Росією. Чоловіку було всього 45 років.

Про смерть Ткаченка повідомив режисер Олесь Санін. "Такий кінематографічний, такий талановитий. Скарб. Людина-золото. Моя велика-превелика акторська любов і гордість. На щиті. Пустка", — написав Санін.

Що відомо про Якова Ткаченка

Народився 2 лютого 1979 року у Дніпропетровську (нині Дніпро). Закінчивши школу у 1996 році, вступив до Дніпропетровського театрального коледжу на спеціальність "актор драми". Грав у Дніпровському академічному театрі драми та комедії, а також Дніпровському академічному українському музично-драматичному театрі ім. Тараса Шевченка.

Зйомки в кіно Яків Ткаченко розпочав у 2003 році. Найбільш активним періодом став 2016 рік, коли він знімався у художніх фільмах та серіалах: "Дикий табун", "Червоний", "Ціна правди", "Безславні кріпаки", "Довбуш", "Нове життя Василини Павлівни" та "Перевізниця".

Яків Ткаченко і війна

1 березня 2022 року актор приєднався до лав ТрО Дніпра. У складі ЗСУ брав участь у бойових діях під Вугледаром. Отримав звання молодшого сержанта, обіймав посади головного сержанта взводу та виконувача обов’язків командира взводу.

Під час служби зазнав контузії та важкого поранення, проте після лікування повернувся на фронт. У вересні 2024 року Ткаченко підписав контракт зі ЗСУ, вступивши до одного з елітних підрозділів.

Актор після поранення. Фото: suspilne.media

Раніше "Телеграф" повідомляв про смерть французького актора Нільса Ареструпа. Він грав "поганих хлопців" та знімався з Бредом Піттом.