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Зірка "Довбуша" і "Червоний" загинув на фронті: що відомо про Якова Ткаченка

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Яків Ткаченко був актором театру та кіно з Дніпра Новина оновлена 14 грудня 2024, 15:56
Яків Ткаченко був актором театру та кіно з Дніпра. Фото Колаж "Телеграфу"

Навіть після важкого поранення Ткаченко повернувся на війну

Зірка фільму "Довбуш", відомий український актор театру і кіно Яків Ткаченко загинув на війні з Росією. Чоловіку було всього 45 років.

Про смерть Ткаченка повідомив режисер Олесь Санін. "Такий кінематографічний, такий талановитий. Скарб. Людина-золото. Моя велика-превелика акторська любов і гордість. На щиті. Пустка", — написав Санін.

Що відомо про Якова Ткаченка

Народився 2 лютого 1979 року у Дніпропетровську (нині Дніпро). Закінчивши школу у 1996 році, вступив до Дніпропетровського театрального коледжу на спеціальність "актор драми". Грав у Дніпровському академічному театрі драми та комедії, а також Дніпровському академічному українському музично-драматичному театрі ім. Тараса Шевченка.

яків ткаченко
Фото: facebook.com/OlesSanin

Зйомки в кіно Яків Ткаченко розпочав у 2003 році. Найбільш активним періодом став 2016 рік, коли він знімався у художніх фільмах та серіалах: "Дикий табун", "Червоний", "Ціна правди", "Безславні кріпаки", "Довбуш", "Нове життя Василини Павлівни" та "Перевізниця".

яків ткаченко
Фото: facebook.com/OlesSanin

Яків Ткаченко і війна

1 березня 2022 року актор приєднався до лав ТрО Дніпра. У складі ЗСУ брав участь у бойових діях під Вугледаром. Отримав звання молодшого сержанта, обіймав посади головного сержанта взводу та виконувача обов’язків командира взводу.

яків ткаченко
Фото: facebook.com/OlesSanin

Під час служби зазнав контузії та важкого поранення, проте після лікування повернувся на фронт. У вересні 2024 року Ткаченко підписав контракт зі ЗСУ, вступивши до одного з елітних підрозділів.

яків ткаченко
Актор після поранення. Фото: suspilne.media
яків ткаченко
Фото: facebook.com/OlesSanin
яків ткаченко
Фото: facebook.com/OlesSanin

Раніше "Телеграф" повідомляв про смерть французького актора Нільса Ареструпа. Він грав "поганих хлопців" та знімався з Бредом Піттом.

Теги:
#Війна #Довбуш #Яків Ткаченко