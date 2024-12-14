Звезда "Довбуша" и "Червоный" погиб на фронте: что известно о Якове Ткаченко

Даже после тяжелого ранения Ткаченко вернулся на войну

Звезда фильма "Довбуш", известный украинский актер театра и кино Яков Ткаченко погиб на войне с Россией. Мужчине было всего 45 лет.

О смерти Ткаченко сообщил режиссер Олесь Санин. "Такой кинематографический, такой талантливый. Сокровище. Человек-золото. Моя большая-большая актерская любовь и гордость. На щите. Пустота", — написал Санин.

Что известно о Якове Ткаченко

Родился 2 февраля 1979 года в Днепропетровске (ныне Днепр). Окончив школу в 1996 году, поступил в Днепропетровский театральный колледж на специальность "актер драмы". Играл в Днепровском академическом театре драмы и комедии, а также в Днепровском академическом украинском музыкально-драматическом театре им. Тараса Шевченко.

Съемки в кино Яков Ткаченко начал в 2003 году. Наиболее активным периодом стал 2016 год, когда он снимался в художественных фильмах и сериалах: "Дикий табун", "Червоный", "Цена правды", "Бесславные крепостные", "Довбуш", "Новая жизнь Василины Павловны" и "Перевозница".

Яков Ткаченко и война

1 марта 2022 года актер присоединился к рядам ТРО Днепра. В составе ВСУ участвовал в боевых действиях под Угледаром. Получил звание младшего сержанта, занимал должности главного сержанта взвода и исполняющего обязанности командира взвода.

Во время службы получил контузию и тяжелое ранение, однако после лечения вернулся на фронт. В сентябре 2024 года Ткаченко подписал контракт с ВСУ, вступив в одно из элитных подразделений.

Актер после ранения. Фото: suspilne.media

Ранее "Телеграф" сообщал о смерти французского актера Нильса Ареструпа. Он играл "плохих парней" и снимался с Брэдом Питтом.