"Храброе сердце" по-украински: почему стоит пойти на фильм о Довбуше

Украинцы выразили благодарность польским коллегам за вклад в создание фильма

В День Независимости Украины, 24 августа, в отечественный прокат наконец-то вышла историческая лента Олеся Санина "Довбуш", рассказывающая о жизни одного из самых известных карпатских опришков. "Наконец-то" потому что кинематографическая судьба фильма получилась крайне непростой.

Съемки фильма начали еще в 2018 году, но из-за пандемии коронавируса производство пришлось поставить на паузу. Релиз был перенесен на май 2022-го, однако широкомасштабное вторжение снова внесло свои коррективы. Тогда Олесь Санин уверял, что "Довбуш" выйдет на экраны после победы, но создатели картины решили все же не передерживать релиз.

На самом деле, вышло и к лучшему, ведь "Довбуш" — художественно-историческое полотно о борьбе украинского народа за свою землю и свободу. Эти же события происходят и сейчас, поэтому более удачного момента для премьеры "Довбуша" придумать просто невозможно. Об этом говорил и один из главных актеров ленты Алексей Гнатковский.

"Довбуш" — это историческое зеркало: готовы ли мы уничтожить всех, кто посягнет на святое для нас", — объяснял артист накануне премьеры.

Промоушен-команда ленты заручилась спонсорской поддержкой (в продаже появилось даже пиво с героическим изображением Олексы Довбуша на фоне Карпат) и фильм "полетел"…

Сюжет картины описывает атмосферу Карпат начала XVIII века, где польская шляхта пытается удержать власть, облагая местное население тяжелыми налогами. Гуцулы Олекса Довбуш ( Сергей Стрельников ) и его брат Иван (Алексей Гнатковский), не желая мириться с произволом шляхтичей, создают ватагу опришков и лузгают панских наемников-смоляков в карпатских лесах, словно семечки.

Главный злодей-антагонист ленты — полковник Пшелуский ( Матеуш Косьцюкевич ), которому поручено подавить восстание опришков. Много лет назад, Олекса спас Пшелускому жизнь, что бесспорно усиливает конфликтную линию сюжета.

Параллельная линия конфликта — братская ссора между самим Олексой, который подается в опришки, чтобы помочь бесправным гуцулам, и Иваном, грабящим и убивающим шляхту для собственной наживы. Хотя эта сюжетная арка проделана несколько сумбурно: в один момент Иван предстает героем, готовым заставить "печень выхаркать" всех, кто придет с оружием на его землю, а через 15 минут, кроме золота, его уже ничего не волнует.

Есть в "Довбуше" и любовная линия отношений Олексы с Маричкой ( Дарья Плахтий ). Чувственные сцены время от времени изменяют тональность фильма, что идет ему на пользу.

В общем, "Довбуша" можно похвалить за многое. Во-первых, за каст. Сергей Стрельников, конечно же, фактурный герой, настоящий мститель здесь без вопросов. Неожиданно круто в роли Ивана предстает актер франковского драмтеатра Гнатковский, для которого это первая роль в кино. На фоне канонически брутального главного героя, Гнатковский не только не теряется, а наоборот выглядит уверенно, и иногда хочется наблюдать больше именно его на экране.

Алексей Гнатковский в роли Ивана

Шляхта в "Довбуше" изображена эталонными негодяями. Перед фильмом в титрах даже выражена благодарность польским коллегам за вклад в создание "Довбуша" — словно намек на извинения за то, какими реалистически отрицательными мазками изображены в фильме поляки. Да что поделаешь, такая уж общая история.

Приятно отличается "Довбуш" и костюмами. Здесь есть вся палитра гуцульского наряда: от повседневных лохмотьев до торжественных свадебных платьев невесты. Позаботилась команда фильма и о детализации костюмов шляхты. А вот сами опришки кое-где выглядят слишком стильно и аккуратно, словно вышли из костюмерной, а не только с елей слезли.

Два часа хронометража по большому счету "Довбуш" выдерживает: действие на экране происходит почти постоянно, а боевые сцены не дают заскучать.

К счастью, Олесь Санин не скатился в жанр "снять, как в Голливуде". Впрочем, чувствуется, как режиссер балансирует между необходимостью снять кассовое кино, на которое пойдет зритель и аутентикой гуцульщины. А ее в "Довбуше" хотелось бы почувствовать гораздо больше. В ленте возникает несколько "параджановских" кадров, но на этом и все. Атмосферу крепко держит карпатский говор, слушать который — самое наслаждение, но соответствующих смелых кадров ему не хватает.

Несколько "скисают" в "Довбуше" и батальные сцены. Сразу скажем, что здесь не так, как в "Храбром сердце". И хотя пролетов камеры над Карпатами вроде и хватает, но много сцен снято в помещениях, а камера каждый раз неверно дрожит, когда Олекса Довбуш наваливает копняков за угнетенных гуцулов.

Но откровенно говоря, придираться к этой ленте дело неблагодарное. "Довбуш" — крепкое и качественное украинское кино, выходящее в разгар войны, и хотя бы за это его создателям надо отдать дань уважения. Но сходить на него стоит отнюдь не для того, чтобы поддержать украинское. Дело в том, что нарратив борьбы за независимость и справедливость в "Довбуше", из-за своей актуальности для Украины, звучит не "пластмассово" и вызывает эмоции. А для чего еще нужно кино.