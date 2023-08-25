Тиму Бертону – 65. Пять главных фильмов голливудского сказочника (видео)

Как мастер сентиментальных готических фэнтези создал моду на супергеройское кино

Трудно поверить, но главный сказочник Голливуда успел постареть, но так и не повзрослел. Его последний на данный момент фильм "Дамбо" (2019) еще более инфантильный и сусальный, чем все фильмы Тима Бертона последних 20 лет вместе взятые.

К счастью, в связи с 65-летним юбилеем режиссера, который в 1990-е считался одним из главных "авторов" мэйнстримного кино, "Телеграфу" есть что выбрать в фильмографии Бертона. Итак, чем наши читатели могут развлечься на выходных.

"Эд Вуд" (1994)

С большим отрывом среди лучших работ Тима Бертона лидирует "Эд Вуд" – шедевр в редком жанре "байопик неудачника". При этом очень стильный фильм, стилизованный под кино 1950-х, с прекрасными актерскими работами Джонни Деппа, Мартина Ландау и Билла Мюррея провалился в прокате, недобрав и шести миллионов при бюджете в 18 млн долларов.

Трогательная и забавная история "горе-творца", который мнит себя равным гениальному создателю "Гражданина Кейна" Орсону Уэллсу, но снимает при этом самый низкопробный трэш наподобие "Невесты монстра", определенно унаследовала злую карму Эдварда Вуда-младшего. (Несмотря на номинацию на "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах-95.)

Но, как говорится, большое видится на расстоянии – точно также, как и фильмы самого Эда Вуда.

Ретроспективно это самая мастерская работа Тима Бартона как постановщика. Дополнительную эмоциональную глубину "Эду Вуду" придают личные мотивы: оба режиссера в молодости дружили со своими любимыми актерами, Белой Лугоши и Винсентом Прайсом, снимали в своих фильмов и тяжело переживали их уход. А еще это кино, обязательное к просмотру всем киноманам.

"Эдвард руки-ножницы" (1990)

Заметно, что эту постмодернистскую рождественскую сказку придумал толком так и не повзрослевший странный мальчик, предпочитавший снимать в одиночестве кукольную анимацию и предаваться мечтам в кинозале. Образ юноши с ножницами вместо пальцев Тим Бертон придумал еще подростком, а сюжет почерпнул из классического фильма ужасов "Франкенштейн" (1931) Джеймса Уэйла. Разумеется, здесь симпатии зрителей на стороне доброго и симпатичного монстра, а не людей.

Для Джонни Деппа – актера без образования, который снимался в кино потому, что его рок-группа группа не приносила денег, роль Эдварда стала первой большой удачей. (Он очень забавно обыгрывает свою первую роль в кино, позируя с лезвиями, как Фредди Крюгер.) Два гениальных дилетанта, что называется, нашли друг друга.

От других фильмов Бертона с их удивительным дизайном, отчужденным героем-одиночкой и смесью сентиментальности с готическим флером "Эдварда руки-ножницы" отличают неожиданные яркие анилиновые цвета в духе Педро Альмодовара. А еще не менее неожиданная сатира на мещанский быт маленького американского городка.

Вообще очень любопытно наблюдать, как в своих лучших фэнтезийных фильмах Бертон умеет подкупить как подростковую аудиторию, обращаясь к ней на равных, так и взрослую, заставляя зрителей снова чувствовать себя детьми, очарованными силой кино.

Дилогия "Бэтмен" (1989) "Бэтмен возвращается" (1992)

"Бэтмен" не был первой успешной экранизацией комикса – "Супермен" (1978) неутомимого хитмейкера Ричарда Доннера шестикратно окупился, получил "Оскар" за спецэффекты и до сих пор смотрится с интересом. Но Тиму Бертону удалось то, что не получилось у предшественника: создать моду на супергеройское кино в Голливуде, а главное – заложить канон жанра.

Супергерою отныне полагалось быть сложной, противоречивой личностью и существовать в визуально изысканном, экстравагантном мире, полным мрачных красок. Дизайн "Бэтмена" оказал колоссальное влияние на жанр кинокомикса. Здесь нужно сказать спасибо первой профессии Бертона, который начинал с кукольной анимации, и уникальному видению художника Антона Ферста, для которого "Бэтмен" стал профессиональной вершиной (через несколько лет 47-летний Ферст покончит собой).

Отметим еще одну традицию, заложенную Джеком Николсоном, которого уболтали на участие в фильме "низкого жанра" не только баснословным гонораром, но еще и процентом с показов – говорят, деньги ему до сих пор капают. С тех пор для каждого режиссера супергеройского кино стало делом чести снимать суперзвезд, и довольно странные произведения наподобие "Тора" имеет смысл смотреть хотя бы ради кастинга.

Что касается продолжения похождений Бэтмена, то вторая часть ("Бэтмен возвращается") получилась еще более красочной и куда более готической по духу и мрачной по колориту, что негативно сказалось на сборах. Но ретроспективно это лучший фильм в затянувшейся франшизе, с которым не сравнится даже "Темный рыцарь" (2008) Кристофера Нолана с непревзойденным Джокером Хита Лэджера. Не говоря уже о прошлогоднем "Бэтмене" Мэттью Ривза, который зачем-то испортил сказку неким подобием реализма.

Все-таки главная претензия к метамодернистам в том, что в отличие от своих предшественников-постмодернистов, они не умеют развлечь зрителя как следует. А зачем еще ходить в кино?

"Крупная рыба" (2003)

Это — полное ярких красок фэнтези, в котором за скучным фасадом одноэтажной Америки прячется сказочный мир, населенный удивительными персонажами. (Мой персональный фаворит – директор цирка и по совместительству оборотень в исполнении Дэнни Де Вито, которого можно приручить, как собаку.)

И в то же время — сентиментальное семейное кино на беспроигрышную тему трудного примирения отцов и детей. Любопытно, что изначально "Крупную рыбу" собирался ставить Стивен Спилберг, для которого эта тема одна из главных. И это заметно: в фильме слишком назойливо проговариваются банальности о необходимости любить ближних и делать добро.

Но при этом немало типично бертоновского озорного хулиганства. Он смешно обыгрывает злодейский имидж Стива Бушеми, посмеивается над "Форрестом Гампом" и гениально пародирует "Матрицу" в сцене, когда время останавливается, и в воздухе зависает попкорн.

К сожалению, дальше в фильмах Бертона сентиментальных банальностей будет больше (как и сиропных красот), а хулиганства — меньше. Можно сказать, это его последний шедевр. И тоже очень личный – как и главный герой ленты, накануне Бертон потерял родителей и стал отцом.

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