Не только Ларс фон Триер. Кто еще из знаменитых режиссеров поддерживает путина и почему

Неприятие американской политики привело знаменитых режиссеров в объятия диктатора

Датский режиссер Ларс фон Триер возмутил украинцев постом, в котором фактически выступил против передачи Украине истребителей F-16 и выразил сожаление в связи с гибелью россиян на войне. Кто еще из знаменитых кинорежиссеров поддержал россию после полномасштабного вторжения в Украину и чем они руководствовались, разбирался "Телеграф".

Ларс фон Триер

Это уже не первая скандальная выходка 67-летнего Триера. На пресс-конференции Каннского кинофестиваля 2011 года, где режиссер представлял фильм "Меланхолия", отвечая на вопрос критика The Times о своих немецких корнях и интересу к эстетике нацизма, Триер в шутку назвал себя "нацистом" и добавил, что с пониманием и сочувствием относится к Гитлеру.

Несмотря на последовавшие за этим извинения (режиссер признал, что был нетрезв), шутку Триера, мягко говоря, не понял никто – ни дирекция фестиваля, ни журналисты, ни поклонники, ни французская прокуратура, которая начала расследование. В Каннах он был объявлен персоной нон-грата, что стало серьезным ударом для режиссера: Триер был любимцем фестиваля, здесь его фильмы получили шесть призов, включая "Золотую пальмовую ветвь" за "Танцующую в темноте" (1999).

Простили его только в 2018 году – как писали СМИ, Триеру поставили условие, что фильм "Дом, который построил Джек" может попасть на фестиваль, но только вне конкурса. К слову, одним из продюсеров фильма выступил Леонид Огарев, президент компании "Цезарь Сателлит", массово собирающей данные на российских автомобилистов под видом оказания услуг по установке сигнализаций. Так что забота о жизнях российских солдат объясняется не только левыми политическими убеждениями режиссера (его родители были коммунистами), но еще и чисто прагматическим интересом.

Кроме того, не будем забывать о том, то Ларс фон Триер – патологический нарцисс, много лет страдающий алкоголизмом. И хотя поговорка гласит, "что у трезвого на уме, то у пьяного на языке", не стоит исключать, что режиссер в который раз решил привлечь внимание к своей персоне скандальной выходкой.

Оливер Стоун

76-летний режиссер Оливер Стоун – давний поклонник путина. Как и в случае с Триером, любовь режиссера к россии объясняется левыми взглядами. Но в отличие от более-менее аполитичного Триера, Стоун – последовательный диссидент, критикующий американскую власть и снимающий, по большей части, политическое, антиимпериалистическое кино. Единственный президент, пользовавшийся его уважением и поддержкой, был Барак Обама, да и то ненадолго.

Оливер Стоун не скрывает своего восхищения путиным

Так что не удивительно, что Стоун ищет вдохновения на Кубе (только про Фиделя Кастро он снял три документальных фильма), в социалистических режимах стран Латинской Америки и россии, традиционно противостоящей США. Его герой – Эдвард Сноуден, ЦРУшник-перебежчик, который похитил более миллиона секретных документов о военно-морских операциях США и в итоге получил политическое убежище в россии. ("Сноуден" 2016 года с Джозефом Гордоном-Левиттом в главной роли.)

Отправившись в россию в процессе работы над фильмом, Стоун совершенно очаровывается путиным и снимает о нем очень комплиментарный документальный фильм. Как в случае с Кубой и Венесуэлой, Стоун предпочитает просто не замечать преследований оппозиционеров в россии и разгул спецслужб.

Украинские поклонники режиссера были, мягко говоря, шокированы его версией событий Революции достоинства, оккупации Крыма и начала АТО-ООС, изложенных в документалке "Украина в огне" (2016). В фильме Стоун озвучил все кремлевские нарративы. В дальнейшем он снимает еще один пропагандистский фильм "Нерасказанная история Украины" (2019), где помимо путина в кадре появляется его одиозный кум виктор медведчук. Так что не удивительно, что в феврале 2022-го режиссер поддержал полномасштабное вторжение россии в Украину.

Эмир Кустурица

В отличие от Триера, чьи новые работы по-прежнему вызывают интерес, сербский режиссер боснийского происхождения 68-летний Эмир Кустурица сегодня находится где-то на глухой обочине кинопроцесса. Несмотря на то, что его последний на данный момент фильм "По млечному пути" в 2016 году номинировался на "Золотого льва" Венецианского фестиваля, он значительно слабее его прежних работ.

А ведь Кустурица входит в немногочисленный круг режиссеров, которые были дважды награждены главным призом Каннского фестиваля. (В Канны, к слову, фильм не взяли.) Очевидно, сегодня ему интереснее ставить спектакли в Театре российской армии – причем по личному приглашению шойгу.

Откуда такая любовь к россии и к путину в частности, из рук которого в 2016 году режиссер принял орден Дружбы "за особые заслуги в укреплении мира и взаимопонимания между народами"?

Очевидно, стоит искать ее истоки в Балканской войне, которой Кустурица посвятил свой шедевр "Подполье" 1995 года – самый пронзительный фильм о распаде социалистической империи. Для режиссера распад Социалистической Федеративной Республики Югославия стал личной трагедией (он до сих пор называет себя югославом). Естественно, что после бомбардировок НАТО Югославии в 1999 году Кустурица, и без того критически относившийся к США, занимает активную пророссийскую позицию.

Ну, а дальше как по сценарию: поддержка оккупации Крыма и полномасштабного вторжения, а также дикие заявления о том, что русофобия – это новый Холокост, и что защитить Украину от НАТО способен только его лучший друг путин.

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