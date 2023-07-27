Кевин Спейси оправдан. Кого еще в Голливуде обвиняли в насилии и домогательствах и чем это закончилось

Кроме самого Вайнштейна, от "эффекта Вайнштейна" в Голливуде серьезно пострадали единицы

Присяжные Королевского суда Саутварка в Лондоне 26 июля сделали своеобразный подарок актеру и режиссеру Кевину Спейси на 64-летие. Двукратный лауреат "Оскара" был оправдан по девяти обвинениям в сексуальных преступлениях в отношении четырех мужчин. Поблагодарив присяжных, Кевин Спейси признался журналистам, что чувствует себя униженным. Еще бы: обвинения стоили ему карьеры – в частности, был закрыт нашумевший сериал "Карточный домик". Сможет ли прославленный актер вернуться в кино, время покажет.

"Телеграф" предлагает вспомнить других громких фигурантов дел о сексуальном насилии и домогательствах.

Сидеть до 90 лет

Все началось 5 октября 2017, когда в The New York Times вышло интервью актрисы Эшли Джадд с обвинениями в адрес продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Всего основателя кинокомпании Miramax Films (на ее счету масса успешных фильмов, включая "Криминальное чтиво" Квентина Тарантино, "Секс, ложь и видео" Стивена Содерберга, "Банды Нью-Йорка" Мартина Скорсезе и т.д.) обвинили свыше 80 женщин. Среди них такие именитые актрисы, как Анджелина Джоли, Гвинэт Пэлтроу, Хелена Бонэм-Картер и Леа Сейду — продюсера не остановило даже то, что Сейду принадлежит к самому влиятельному во Франции киноклану, а в Пятой Республике кино всегда было тесно связано с политикой.

Легендарный продюсер выйдет на свободу в 90-летнем возрасте. Если доживет

Сперва Харви Вайнштейна выбросили из собственной компании Тhe Weinstein Company, а затем арестовали. 67-летний миллионер в одночасье потерял свое некогда безграничное влияние в кинобизнесе и стал изгоем, попутно "замазав" тех, кто знал о фактах насилия и харрасмента с его стороны, но не предавал их огласке. Среди них оказались такие заметные личности, как Мэтт Деймон и Квентин Тарантино. В результате судебного разбирательство удалось доказать два эпизода сексуального насилия, и Харви Вайнштейн получил 23 года.

По словам адвокатов, в заключении продюсер, который передвигается с помощью ходунков, почти ослеп и начал терять зубы. Исходя из показательного характера процесса, Харви Вайнштейну не стоит рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Так что скорее всего, легендарный продюсер закончит свои дни в тюрьме: вряд ли он протянет в заключении до 90-летнего возраста.

"Эффект Вайнштейна"

То, что произошло дальше, в СМИ назвали "эффектом Ванштейна": в 2017 году обвинения посыпались на звезд политики и шоу-бизнеса, как из рога изобилия. Из мира кино больше всего пострадали Кевин Спейси и Джонни Депп, а также актер, режиссер и стендапер Луи Си Кей и режиссер Брайан Сингер. С Луи Си Кеем, несмотря на принесенные извинения, были разорваны все контракты – и это при том, что его карьера находилась на высшей точке. Кевину Спейси, Джонни Деппу и Брайану Сингеру пришлось отвечать на обвинения в суде.

Брайан Сингер был обвинен в изнасиловании неким Сисаром Санчесом-Гузманом, которому на тот момент было 17 лет. В результате режиссер, который, конечно же, все отрицал, был отстранен от съемок байопика о Фредди Меркьюри "Богемская рапсодия", который стал большим хитом. Сисар Санчес-Гузман приостановил иск после того, как ему были выплачены в судебном порядке 150 тыс. долларов, и Брайан Сингер вроде бы смог вернуться к работе – компания Millennium Films подписала с ним контракт съемки ремейка "Рыжей Сони" с бюджетом 80 млн долларов. Но контракт аннулировали после новых обвинений в 2019 году, и на карьере постановщика "Обычных подозреваемых" (где, к слову, блеснул в главной роли Кевин Спейси), похоже, можно поставить крест.

Сегодня Брайан Сингер пытается вернуться в кино с малобюджетными проектами. Насколько это ему удастся, время покажет.

У Джонни Деппа получилось. После того, как актер выиграл судебное разбирательство о клевете у бывший жены Эмбер Херд, обвинившей его в жестоком обращении и сексуальном насилии, он вернулся после трехлетнего простоя с "Жанной Дюбари", фильмом-открытием Каннского фестиваля-2023. Но пока длилась тяжба, Джонни Депп потерял роли в двух успешных франшизах, "Фантастических тварях" и "Пиратах Карибского моря".

Последним громким обвинением кинозвезды в изнасиловании стало одновременно и самое абсурдное. К ноябрю 2021 года и предполагаемый насильник Кирк Дуглас, ветеран Голливуда, отец знаменитого актера и продюсера Майкла Дугласа, и предполагаемая жертва – не менее именитая кинозвезда Натали Вуд, были давно мертвы. "Пусть покоятся с миром", – коротко прокомментировал обвинения Дуглас-младший.

Любопытно, что нашлись несогласные. Актер Лиам Нисон назвал происходящее в Голливуде "охотой на ведьм", а не менее знаменитая Катрин Денев – "новым пуританством".

Голливудский Вавилон

Все, кто интересовался историей Голливуда, знают цену киношным нравам, но до "эффекта Вайнштейна" обвинения крупных режиссеров и кинозвезд были, скорее, исключением.

Фигурант первого секс-скандала в Голливуде Роско "Фэтти" Арбакл

Самый первый секс-скандал в Голливуде разразился в 1921 году, когда знаменитого в то время комика Роско "Фэтти" Арбакла обвинили в изнасиловании и непредумышленном убийстве начинающей актрисы Вирджинии Рэпп. После трех судебных заседаний Роско Арбакл был признан невиновным и выпущен на свободу, но скандал разрушил его карьеру. Снова вернуться на экраны актер смог только через 10 лет, незадолго до смерти.

В 1942 году Эррола Флинна, одного из ведущих звездных актеров того времени, обвинили в изнасиловании несовершеннолетние танцовщицы Бетти Хансен и Пегги Саттерли, которые искали работу в кино. Обвинение было нешуточным: по законам Калифорнии, за него полагался 30-летний срок. Эррола Флинна также оправдал суд присяжных, но в отличие от Арбакла, скандал только способствовал еще большей популярности актера. Он даже женился на одной из фанаток, осаждавших здание суда во время слушаний.

Скандал с Романом Полански, который вспыхнул в 1977 году, до сих пор на слуху: по сей день знаменитый режиссер не рискует возвращаться в Америку – даже несмотря на "Оскара" за режиссуру, которым был награжден его "Пианист" в 2003-м. И хотя поначалу Роман Полански признал свою вину в изнасиловании 13-летней Саманты Гейли в рамках мирового соглашения и даже отсидел три месяца в психиатрической лечебнице, суд настаивал на тюремном заключении. Режиссер предпочел сбежать из-под залога в Европу. По слухам, в этом ему помог лепший друг Джек Николсон, в доме которого все и произошло.

Еще одна грязная история стала достоянием гласности в 1992 году, когда другой знаменитый кинорежиссер Вуди Аллен был обвинен бывшей женой Мией Фэрроу в сексуальной связи с 7-летней приемной дочерью Дилан. И хотя Мии Фэрроу не удалось доказать свои обвинения в суде, разбирательство изрядно попортило Вуди Аллену нервы и репутацию, и без того пострадавшую после брака с другой приемной дочерью, 22-летней Сун-и Превен. Сегодня Вуди Аллен, как и Роман Полански, продолжает активно снимать кино: их новые фильмы будут представлены на Венецианском фестивале-2023.

В 2010 году под раздачу попал младший брат Бена Аффлека, режиссер и актер Кейси Аффлек, обвиненный продюсером Амандой Уайт в сексуальных домогательствах. Но дело до суда не дошло и не оказало особого влияние на карьеру обвиняемого.

Чего не скажешь о Билле Косби. В 2015 году знаменитого комика обвинили в изнасилованиях порядка 60 женщин, которые он совершил с 1965 по 2008 годы: своим жертвам он предварительно подмешивал в алкоголь метаквалон, сильное седативное средство. До суда дошло обвинение бывшей баскетболистки Андреа Констанд, и несмотря на почтенный возраст, 83-летнему актеру пришлось отсидеть в тюрьме три года.

Напомним, 26 июля вокалисту The Rolling Stones Мику Джаггеру, который в молодые годы тоже отличался скандально сексуальным поведеним, исполнилось 80 лет. "Телеграф" вспоминает его самые удачные роли в кино.