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Кевін Спейсі виправданий. Кого ще в Голлівуді звинувачували у насильстві та домаганнях і чим це закінчилося

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Олексій Росовецький Олексій Росовецький
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Харві Вайнштейну (ліворуч) довелося віддуватися за всіх, у тому числі за Джонні Деппа та Кевіна Спейсі Новина оновлена 27 липня 2023, 19:16
Харві Вайнштейну (ліворуч) довелося віддуватися за всіх, у тому числі за Джонні Деппа та Кевіна Спейсі. Фото Колаж "Телеграфу"

Окрім самого Вайнштейна, від "ефекту Вайнштейна" у Голлівуді серйозно постраждали одиниці

Присяжні Королівського суду Саутварку в Лондоні 26 липня зробили своєрідний подарунок актору та режисеру Кевіну Спейсі на 64-річчя. Дворазовий лауреат "Оскара" був виправданий за дев’ятьма звинуваченнями у сексуальних злочинах щодо чотирьох чоловіків. Подякувавши присяжним, Кевін Спейсі зізнався журналістам, що почувається приниженим. Ще б пак: звинувачення коштували йому кар’єри – зокрема, було закрито гучний серіал "Картковий будиночок". Чи зможе уславлений актор повернутися в кіно, час покаже.

"Телеграф" пропонує згадати інших гучних фігурантів справ про сексуальне насильство та домагання.

Сидіти до 90 років

Все почалося 5 жовтня 2017 року, коли в The New York Times вийшло інтерв’ю актриси Ешлі Джадд зі звинуваченнями на адресу продюсера Харві Вайнштейна у сексуальних домаганнях. Усього засновника кінокомпанії Miramax Films (на її рахунку маса успішних фільмів, включаючи "Кримінальне чтиво" Квентіна Тарантіно, "Секс, брехня та відео" Стівена Содерберга, "Банди Нью-Йорка" Мартіна Скорсезе тощо) звинуватили понад 80 жінок. Серед них такі імениті актриси, як Анджеліна Джолі, Гвінет Пелтроу, Хелена Бонем-Картер та Леа Сейду — продюсера не зупинило навіть те, що Сейду належить до найвпливовішого у Франції кіноклану, а в П’ятій Республіці кіно завжди було тісно пов’язане з політикою.

Харві Вайнштейн
Легендарний продюсер вийде на волю у 90-річному віці. Якщо доживе

Спершу Харві Вайнштейна викинули зі своєї ж компанії Тhe Weinstein Company, а потім заарештували. 67-річний мільйонер відразу втратив свій колись безмежний вплив у кінобізнесі і став ізгоєм, принагідно "замазавши" тих, хто знав про факти насильства та харрасменту з його боку, але не розголошував. Серед них виявилися такі помітні особи, як Метт Деймон та Квентін Тарантіно. В результаті судового розгляду вдалося довести два епізоди сексуального насильства, і Харві Вайнштейн отримав 23 роки.

За словами адвокатів, в ув'язненні продюсер, який пересувається за допомогою ходунків, майже осліп і почав втрачати зуби. Виходячи з показового характеру процесу, Харві Вайнштейну не варто розраховувати на умовно-дострокове звільнення. Отже, найімовірніше, легендарний продюсер закінчить свої дні у в’язниці: навряд чи він протягне за гратами до 90-річного віку.

"Ефект Вайнштейна"

Те, що сталося далі, у ЗМІ назвали "ефектом Ванштейна": у 2017 році звинувачення посипалися на зірок політики та шоу-бізнесу, як із рогу достатку. Зі світу кіно найбільше постраждали Кевін Спейсі та Джонні Депп, а також актор, режисер і стендапер Луї Сі Кей та режисер Браян Сінгер. З Луї Сі Кеєм, незважаючи на його вибачення, були розірвані всі контракти – і це при тому, що його кар’єра перебувала на піку. Кевіну Спейсі, Джонні Деппу та Брайану Сінгеру довелося відповідати на звинувачення у суді.

Браяна Сінгера було звинувачено у зґвалтуванні якимсь Сісаром Санчесом-Гузманом, якому на той момент було 17 років. В результаті режисер, який, звичайно ж, все заперечував, був усунений від зйомок байопіка про Фредді Мерк’юрі "Богемська рапсодія", який став великим хітом. Сісар Санчес-Гузман припинив позов після того, як йому було виплачено в судовому порядку 150 тис. доларів, і Браян Сінгер начебто зміг повернутися до роботи – компанія Millennium Films підписала з ним контракт зйомки ремейку "Рудої Соні" з бюджетом 80 млн доларів. Але контракт анулювали після нових звинувачень у 2019 році, і на кар’єрі постановника "Звичайних підозрюваних" (де, до речі, блиснув у головній ролі Кевін Спейсі), схоже, можна поставити хрест.

Сьогодні Браян Сінгер намагається повернутися у кіно із малобюджетними проектами. Наскільки це йому вдасться, час покаже.

У Джонні Деппа вийшло. Після того, як актор виграв судовий розгляд про наклеп у колишньої дружини Ембер Херд, яка звинуватила його у жорстокому поводженні та сексуальному насильстві, він повернувся після трирічного простою з "Жанной Дюбарі", фільмом-відкриттям Каннського фестивалю-2023. Але поки тривала судова тяганина, Джонні Депп втратив ролі у двох успішних франшизах, "Фантастичних звірах" та "Піратах Карибського моря".

Останнім гучним звинуваченням кінозірки у зґвалтуванні стало одночасно й абсурдне. У листопаді 2021 року і гаданий ґвалтівник Кірк Дуглас, ветеран Голлівуду, батько знаменитого актора і продюсера Майкла Дугласа, і передбачувана жертва – не менш іменита кінозірка Наталі Вуд, були давно мертві. "Нехай спочивають зі світом", — коротко прокоментував звинувачення Дуглас-молодший.

Цікаво, що знайшлися незгодні. Актор Ліам Нісон назвав те, що відбувається в Голлівуді "полюванням на відьом", а не менш знаменита Катрін Денєв – "новим пуританством".

Голівудський Вавилон

Усі, хто цікавився історією Голлівуду, знають ціну кіношним вдачам, але до "ефекту Вайнштейна" звинувачення великих режисерів та кінозірок були, скоріше, винятком.

Роско Фетті Арбакл
Фігурант першого секс-скандалу в Голлівуді Роско "Фетті" Арбакл

Найперший секс-скандал у Голлівуді вибухнув у 1921 році, коли славетного на той час коміка Роско "Фетті" Арбакла звинуватили у зґвалтуванні та ненавмисному вбивстві актриси Вірджинії Репп. Після трьох судових засідань Роско Арбакла було визнано невинним і випущено на волю, але скандал зруйнував його кар’єру. Знову повернутися на екрани актор зміг лише за 10 років, незадовго до смерті.

У 1942 році Еррола Флінна, одного з провідних зіркових акторів того часу, звинуватили у зґвалтуванні неповнолітніх танцівниць Бетті Хансен та Пеггі Саттерлі, які шукали роботу в кіно. Звинувачення було неабияким: за законами Каліфорнії, воно передбачувало 30-річний термін. Еррола Флінна також виправдав суд присяжних, але, на відміну від Арбакла, скандал лише сприяв ще більшій популярності актора. Він навіть одружився з однією з фанаток, які взяли в облогу будівлю суду під час слухань.

Скандал із Романом Поланскі, який спалахнув 1977 року, все ще на слуху: досі знаменитий режисер не ризикує повертатися до Америки – навіть незважаючи на "Оскара" за режисуру, яким був нагороджений його "Піаніст" 2003-го. І хоча спочатку Роман Поланскі визнав свою провину у зґвалтуванні 13-річної Саманти Гейлі в рамках мирової угоди і навіть відсидів три місяці у психіатричній лікарні, суд наполягав на ув’язненні. Режисер вважав за краще втекти з-під застави до Європи. З чуток, у цьому йому допоміг найкращий дружбан Джек Ніколсон, у будинку якого все й сталося.

Ще одна брудна історія стала публічною у 1992 році, коли інший славетний кінорежисер Вуді Аллен був звинувачений колишньою дружиною Мією Ферроу у сексуальному зв’язку з 7-річною прийомною дочкою Ділан. І хоча Мії Ферроу не вдалося довести свої звинувачення в суді, розгляд неабияк зіпсував Вуді Аллену нерви та репутацію, що і без того постраждала після шлюбу з іншою прийомною дочкою, 22-річною Сун-і Превен. Сьогодні Вуді Аллен, як і Роман Поланскі, продовжує активно знімати кіно: їхні нові фільми будуть представлені на Венеціанському фестивалі-2023.

У 2010 році під роздачу потрапив молодший брат Бена Аффлека, режисер та актор Кейсі Аффлек, звинувачений продюсером Амандою Уайт у сексуальних домаганнях. Але справа до суду не дійшла та аж ніяк не вплинула на кар’єру обвинуваченого.

Чого не скажеш про Білла Косбі. У 2015 році знаменитого коміка звинуватили в згвалтуваннях близько 60 жінок, які він скоїв з 1965 по 2008 роки: своїм жертвам він попередньо підмішував в алкоголь метаквалон — сильний седативний засіб. До суду дійшло звинувачення колишньої баскетболістки Андреа Констанд, і незважаючи на поважний вік, 83-річному акторові довелося відсидіти у в’язниці три роки.

Нагадаємо, 26 липня вокалісту The Rolling Stones Міку Джаггеру, який у молоді роки теж вирізнявся скандально сексуальною поведінкою, виповнилося 80 років. "Телеграф" згадує його найвдаліші ролі у кіно.

Теги:
#Кіно #Джонні Депп #Вуді Аллен #Роман Поланскі #Кевін Спейсі #Харві Вайнштейн #Сексуальні домагання