Кевін Спейсі виправданий. Кого ще в Голлівуді звинувачували у насильстві та домаганнях і чим це закінчилося

Окрім самого Вайнштейна, від "ефекту Вайнштейна" у Голлівуді серйозно постраждали одиниці

Присяжні Королівського суду Саутварку в Лондоні 26 липня зробили своєрідний подарунок актору та режисеру Кевіну Спейсі на 64-річчя. Дворазовий лауреат "Оскара" був виправданий за дев’ятьма звинуваченнями у сексуальних злочинах щодо чотирьох чоловіків. Подякувавши присяжним, Кевін Спейсі зізнався журналістам, що почувається приниженим. Ще б пак: звинувачення коштували йому кар’єри – зокрема, було закрито гучний серіал "Картковий будиночок". Чи зможе уславлений актор повернутися в кіно, час покаже.

"Телеграф" пропонує згадати інших гучних фігурантів справ про сексуальне насильство та домагання.

Сидіти до 90 років

Все почалося 5 жовтня 2017 року, коли в The New York Times вийшло інтерв’ю актриси Ешлі Джадд зі звинуваченнями на адресу продюсера Харві Вайнштейна у сексуальних домаганнях. Усього засновника кінокомпанії Miramax Films (на її рахунку маса успішних фільмів, включаючи "Кримінальне чтиво" Квентіна Тарантіно, "Секс, брехня та відео" Стівена Содерберга, "Банди Нью-Йорка" Мартіна Скорсезе тощо) звинуватили понад 80 жінок. Серед них такі імениті актриси, як Анджеліна Джолі, Гвінет Пелтроу, Хелена Бонем-Картер та Леа Сейду — продюсера не зупинило навіть те, що Сейду належить до найвпливовішого у Франції кіноклану, а в П’ятій Республіці кіно завжди було тісно пов’язане з політикою.

Легендарний продюсер вийде на волю у 90-річному віці. Якщо доживе

Спершу Харві Вайнштейна викинули зі своєї ж компанії Тhe Weinstein Company, а потім заарештували. 67-річний мільйонер відразу втратив свій колись безмежний вплив у кінобізнесі і став ізгоєм, принагідно "замазавши" тих, хто знав про факти насильства та харрасменту з його боку, але не розголошував. Серед них виявилися такі помітні особи, як Метт Деймон та Квентін Тарантіно. В результаті судового розгляду вдалося довести два епізоди сексуального насильства, і Харві Вайнштейн отримав 23 роки.

За словами адвокатів, в ув'язненні продюсер, який пересувається за допомогою ходунків, майже осліп і почав втрачати зуби. Виходячи з показового характеру процесу, Харві Вайнштейну не варто розраховувати на умовно-дострокове звільнення. Отже, найімовірніше, легендарний продюсер закінчить свої дні у в’язниці: навряд чи він протягне за гратами до 90-річного віку.

"Ефект Вайнштейна"

Те, що сталося далі, у ЗМІ назвали "ефектом Ванштейна": у 2017 році звинувачення посипалися на зірок політики та шоу-бізнесу, як із рогу достатку. Зі світу кіно найбільше постраждали Кевін Спейсі та Джонні Депп, а також актор, режисер і стендапер Луї Сі Кей та режисер Браян Сінгер. З Луї Сі Кеєм, незважаючи на його вибачення, були розірвані всі контракти – і це при тому, що його кар’єра перебувала на піку. Кевіну Спейсі, Джонні Деппу та Брайану Сінгеру довелося відповідати на звинувачення у суді.

Браяна Сінгера було звинувачено у зґвалтуванні якимсь Сісаром Санчесом-Гузманом, якому на той момент було 17 років. В результаті режисер, який, звичайно ж, все заперечував, був усунений від зйомок байопіка про Фредді Мерк’юрі "Богемська рапсодія", який став великим хітом. Сісар Санчес-Гузман припинив позов після того, як йому було виплачено в судовому порядку 150 тис. доларів, і Браян Сінгер начебто зміг повернутися до роботи – компанія Millennium Films підписала з ним контракт зйомки ремейку "Рудої Соні" з бюджетом 80 млн доларів. Але контракт анулювали після нових звинувачень у 2019 році, і на кар’єрі постановника "Звичайних підозрюваних" (де, до речі, блиснув у головній ролі Кевін Спейсі), схоже, можна поставити хрест.

Сьогодні Браян Сінгер намагається повернутися у кіно із малобюджетними проектами. Наскільки це йому вдасться, час покаже.

У Джонні Деппа вийшло. Після того, як актор виграв судовий розгляд про наклеп у колишньої дружини Ембер Херд, яка звинуватила його у жорстокому поводженні та сексуальному насильстві, він повернувся після трирічного простою з "Жанной Дюбарі", фільмом-відкриттям Каннського фестивалю-2023. Але поки тривала судова тяганина, Джонні Депп втратив ролі у двох успішних франшизах, "Фантастичних звірах" та "Піратах Карибського моря".

Останнім гучним звинуваченням кінозірки у зґвалтуванні стало одночасно й абсурдне. У листопаді 2021 року і гаданий ґвалтівник Кірк Дуглас, ветеран Голлівуду, батько знаменитого актора і продюсера Майкла Дугласа, і передбачувана жертва – не менш іменита кінозірка Наталі Вуд, були давно мертві. "Нехай спочивають зі світом", — коротко прокоментував звинувачення Дуглас-молодший.

Цікаво, що знайшлися незгодні. Актор Ліам Нісон назвав те, що відбувається в Голлівуді "полюванням на відьом", а не менш знаменита Катрін Денєв – "новим пуританством".

Голівудський Вавилон

Усі, хто цікавився історією Голлівуду, знають ціну кіношним вдачам, але до "ефекту Вайнштейна" звинувачення великих режисерів та кінозірок були, скоріше, винятком.

Фігурант першого секс-скандалу в Голлівуді Роско "Фетті" Арбакл

Найперший секс-скандал у Голлівуді вибухнув у 1921 році, коли славетного на той час коміка Роско "Фетті" Арбакла звинуватили у зґвалтуванні та ненавмисному вбивстві актриси Вірджинії Репп. Після трьох судових засідань Роско Арбакла було визнано невинним і випущено на волю, але скандал зруйнував його кар’єру. Знову повернутися на екрани актор зміг лише за 10 років, незадовго до смерті.

У 1942 році Еррола Флінна, одного з провідних зіркових акторів того часу, звинуватили у зґвалтуванні неповнолітніх танцівниць Бетті Хансен та Пеггі Саттерлі, які шукали роботу в кіно. Звинувачення було неабияким: за законами Каліфорнії, воно передбачувало 30-річний термін. Еррола Флінна також виправдав суд присяжних, але, на відміну від Арбакла, скандал лише сприяв ще більшій популярності актора. Він навіть одружився з однією з фанаток, які взяли в облогу будівлю суду під час слухань.

Скандал із Романом Поланскі, який спалахнув 1977 року, все ще на слуху: досі знаменитий режисер не ризикує повертатися до Америки – навіть незважаючи на "Оскара" за режисуру, яким був нагороджений його "Піаніст" 2003-го. І хоча спочатку Роман Поланскі визнав свою провину у зґвалтуванні 13-річної Саманти Гейлі в рамках мирової угоди і навіть відсидів три місяці у психіатричній лікарні, суд наполягав на ув’язненні. Режисер вважав за краще втекти з-під застави до Європи. З чуток, у цьому йому допоміг найкращий дружбан Джек Ніколсон, у будинку якого все й сталося.

Ще одна брудна історія стала публічною у 1992 році, коли інший славетний кінорежисер Вуді Аллен був звинувачений колишньою дружиною Мією Ферроу у сексуальному зв’язку з 7-річною прийомною дочкою Ділан. І хоча Мії Ферроу не вдалося довести свої звинувачення в суді, розгляд неабияк зіпсував Вуді Аллену нерви та репутацію, що і без того постраждала після шлюбу з іншою прийомною дочкою, 22-річною Сун-і Превен. Сьогодні Вуді Аллен, як і Роман Поланскі, продовжує активно знімати кіно: їхні нові фільми будуть представлені на Венеціанському фестивалі-2023.

У 2010 році під роздачу потрапив молодший брат Бена Аффлека, режисер та актор Кейсі Аффлек, звинувачений продюсером Амандою Уайт у сексуальних домаганнях. Але справа до суду не дійшла та аж ніяк не вплинула на кар’єру обвинуваченого.

Чого не скажеш про Білла Косбі. У 2015 році знаменитого коміка звинуватили в згвалтуваннях близько 60 жінок, які він скоїв з 1965 по 2008 роки: своїм жертвам він попередньо підмішував в алкоголь метаквалон — сильний седативний засіб. До суду дійшло звинувачення колишньої баскетболістки Андреа Констанд, і незважаючи на поважний вік, 83-річному акторові довелося відсидіти у в’язниці три роки.

Нагадаємо, 26 липня вокалісту The Rolling Stones Міку Джаггеру, який у молоді роки теж вирізнявся скандально сексуальною поведінкою, виповнилося 80 років. "Телеграф" згадує його найвдаліші ролі у кіно.