Джонні Депп відсудив 15 мільйонів у Ембер Херд у справі про "згвалтування"

Гучний судовий розгляд добіг кінця

Голлівудський актор Джонні Депп виграв тривалий судовий розгляд проти своєї колишньої Ембер Херд і тепер має отримати від неї компенсацію у розмірі 15 мільйонів доларів у справі про наклеп.

Як повідомляє The NYT, присяжні дійшли висновку, що Херд обмовила свого колишнього чоловіка, коли у 2018 році у своїй статті для американських ЗМІ звинуватила Деппа в домашньому насильстві.

Судовий розгляд тривав протягом шести тижнів і прикував увагу людей по всьому світу, оскільки дві зірки кіно світового масштабу відкрили про спільне життя шокуючі подробиці.

Зокрема, Ембер Херд звинувачувала свого колишнього в тому, що той часто її бив, тягав за волосся і навіть зґвалтував пляшкою. Втім, сторона Деппа всі звинувачення відкидала, а сам актор заявляв, що ніколи не бив ні свою ексдружину, ні якусь іншу жінку.

Варто зазначити, що у 2020 році Депп програв справу за тим самим звинуваченням проти британського таблоїду The Sun. Тоді видання назвало актора "побитим дружину" в назві свого матеріалу, а судді все ж таки вдалося знайти докази того, що Депп нападав на Херд.