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Був під екстазі: Ембер Херд звинуватила Джонні Деппа у зґвалтуванні пляшкою

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Анна Барабан Анна Барабан
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Був під екстазі: Ембер Херд звинуватила Джонні Деппа у зґвалтуванні пляшкою Новина оновлена 13 квітня 2022, 13:07

Справа Джонні Деппа проти його екс-дружини Ембер Херд продовжується.

У ході нового судового засідання по скандальному шлюборозлучному процесу акторів Ембер Херд і Джонні Деппа випливли нові, шокуючі факти з їхнього спільного життя. Акторка заявила, що Депп жорстоко бив дружину і ґвалтував.

Про це повідомляє видання Rolling Stone.

Адвокат Херд виступив із новим звинуваченням на адресу зірки "Піратів Карибського моря". Актриса звинуватила Деппа у зґвалтуванні пляшкою. Херд заявила, що незадовго після весілля в 2016 році, бувши в Австралії, актор нібито "закинувшись екстазі" зірвав нічну сорочку з колишньої дружини і відкинув її до бару. Після нібито валяв дівчину по підлозі та бив руками та ногами.

"Потім він проникнув до неї пляшкою з-під лікеру", — сказав захисник Херд у суді.

Захисники Джонні Деппа відразу спростували всі звинувачення на його адресу, заявивши, що чомусь раніше таких заяв від Херд не надходило. Наприклад, під час першого засідання у 2016-му році Ембер ні слова не сказала про дану подію.

А поки Херд і Депп продовжують позиватися до суду, американська співачка Брітні Спірс радує своїх шанувальників хорошими новинами. Артистка вагітна втретє від свого нареченого, фітнес-інструктора Сема Асгарі.

Теги:
#Джонні Депп #Ембер Хьорд
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